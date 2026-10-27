テオ・ヤンセンは、アヤックスで誰がストライカーとして先発するかには、金銭的な利害が大きく関わっていると考えている。アムステルダムのクラブでプレーした元MFは、月曜夜に ロンド でそう語った。同番組は ジッゴ・スポーツ で放送された。

トル・アロコダレは昨夏、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから期限付き移籍で加入した。アヤックスはまた、アル・ヒラルからマルコス・レオナルドを獲得するために2000万ユーロを支払った。トルはたびたび得点しているが、ブラジル人のライバルに先発の座を譲ることも多い。

ヤンセンは、トルがアヤックスで常に先発するわけではない理由を分かっているつもりだ。「彼がいつも出場するわけではないのは、お金が関係している。トルはレンタルで、レオナルドは買い取った選手だ。これを監督が決めていると思うか？」と、月曜日に問いかけた。

アヤックスの元選手であるヤンセンは、トルを気に入っている。「話しているのを聞くと、いい男だと思う。強さがあり、得点もできる。間違いなくいい選手だ」と語った。

一方、ノルディム・アムラバトはより厳しい見方を示し、契約状況がトルの出場時間を決定づけているとは考えていない。「彼を注意して見ていた。1時間もすると、もうプレスをかけなくなる。疲れているんだ」

アヤックスは来年、ボーナス込みの2000万ユーロでトルを完全移籍でアムステルダムに迎えることができる。チャンピオンシップで戦うウォルヴァーハンプトンとの契約は、2029年半ばまで続く。

トルはここまで、アヤックスでフリーデンロテレイ・エールディヴィジの9試合に出場している。ナイジェリア人ストライカーは、予選を含むカンファレンスリーグでも5試合に出場。リーグ戦では5得点を挙げており、その中には日曜日のスパルタ・ロッテルダム戦での決勝ゴールも含まれる。先週木曜日には、アヤックスが2-0で下したカンファレンスリーグのアタランタ戦で先制点を決めた。

レオナルドがここまでエールディヴィジで得点したのは、テルスター戦のみ。また、カンファレンスリーグ予選でも1ゴールを記録している。日曜日のスパルタ戦では90分間ベンチに座っていた。