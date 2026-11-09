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ライブ
imago-sport-1085355254.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

ヤンセン、アヤックスの新加入選手に大きな改善点を指摘

アヤックス
ソフィアン・アムラバト

テオ・ヤンセンがジッゴ・スポーツ『ロンド』でソフィアン・アムラバトに苦言を呈した。元MFのヤンセンは、アヤックスのアムラバトが守備的MFとしての役割でもっと存在感を示すべきだと考えている。

「彼はできる限りのことをしているし、必死に働いている。チームを助けるために何でもやる。ただ、やりすぎてもいる。だからアムラバトは時に、避けたほうがいい状況に陥ってしまう」と、ヤンセンは同MFの問題点を指摘した。 

「プレー面では、彼は最高の選手というわけではない。それは明らかだ。アヤックスでのプレーにも表れている。ドリブルで前に運ぶべき場面でボールを後ろに切り返したり、横にパスを出したりする。自分から仕掛けることが非常に少ない。ならば、そういう場面には関わらないほうがいい」と、アマチュアチームの監督でもあるヤンセンは続けた。

ヤンセンはアムラバトに助言を送った。「時には自分から仕掛けてもいい。私は彼について非常に肯定的に話してきた。このアヤックスに多くのものをもたらしていると思うからだ。セカンドボールへの対応や守備への加勢、スプリントでの競り合いでも戻ってくる。ただ、6番としてのボールを持ったときのプレーは違う。彼はボールを奪う選手だからだ」

「まさにこういうタイプの選手だ。彼の価値や強みはスタッツには表れない。それでも、あれもこれもできないと我々が文句を言うような選手だ。そして、いなくなれば彼に似た選手を探さなければならない」とハリド・ブラルーズは語った。「ヘンダーソンのときもそうだった」

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2026年11月22日

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アムラバトは最近、負傷を抱えていた。日曜日に敵地で行われたFCトゥウェンテ戦（2-2）では、モロッコ代表経験のある同選手が、試合開始から1時間後にミチェル・サンチェス監督によって投入された。 

30歳のMFは、フェネルバフチェを退団した直後の8月にフリーでアヤックスに加入。ヨハン・クライフ・アレナで2028年半ばまでの契約を結んだ。 

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