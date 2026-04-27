ヤンセンはファン・ペルシーのプレースタイルに顕著な変化を確認した。

テオ・ヤンセン氏によると、ロビン・ファン・ペルシーは経験豊富なディック・アドヴォカートの助言を大いに役立てているという。Rondoのアナリストであるヤンセン氏は、フェイエノールトの監督が組織内の全員を高く評価しているわけではないと語る。

「ファン・ペルシーは監督としてのディックを非常に尊敬している」とヤンセンはZiggo Sportで語った。ユーリ・ムルダーも、選手たちがアドボカートが裏方で助言する役割を歓迎していると付け加えた。

「だがスタッフ陣の助言にはあまり耳を傾けないだろう。彼はアシスタントよりディックのようなタイプに従う傾向がある」とヤンセンは続けた。

司会のワイツェ・ファン・デル・グートは、ファン・ペルシーに「自分のやり方を貫く」イメージがあると指摘し、「アドボカート加入で本当に変わったのか」と問いかけた。

ムルダーは「以前よりオープンではなく、より組織的になった」とここ数週間のフェイエノールトのプレーを分析した。

ファン・ペルシーは金曜の会見で、アドヴォカートに夏以降も残留してほしいと明かした。

「実際、ディックとは彼がいない時でもほぼ毎日話している。電話であらゆることを話し合い、それは自分のスタッフとやっていることと全く同じだ」とファン・ペルシーは語った。

「彼はリラックスした雰囲気の中で鋭い質問を投げかけ、一緒に考えてくれる。それがとても楽しい」と語る。ファン・ペルシーは以前ESPNに、アドボカートが戦術面で大きな影響を与え、チームがよりコンパクトになっていると明かしていた。