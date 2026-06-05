ロン・ヤンスはESPNのインタビューで、62歳の引退した名将として長い監督キャリアを振り返った。彼はFC Groningen、sc Heerenveen、PEC Zwolle、FC Twente、FC Utrechtで指揮を執り、海外ではStandard LiègeとFC Cincinnatiでも指導した。一部クラブでは異なるアプローチを取ったかもしれないと認めつつ、「それでもまた同じ選択をする」と語った。

国内ではFCフローニンゲン、SCヘーレンフェーン、PECズヴォレ、FCトゥウェンテ、FCユトレヒトを率いた。国外ではスタンダール・リエージュとFCシンシナティで挑戦したが、結果は思わしくなかった。「それでも両方の経験はまた繰り返したい」

「スタンダールでは選手選考にさらに影響力を発揮しただろう。当時は叶わなかった。あのクラブは20年近く苦戦しており、いわばベルギーのフェイエノールト、ワロン地方のトップクラブだ」と振り返る。彼はわずか11試合で解任された。

「もう少し長くいたかったが、布陣に口出しされるのは受け入れられない。それが解任の理由の一つだ」と数年後に語った。

FCシンシナティでは人種差別騒動で退任したが、「Nワードを歌ったことで委員会に呼ばれ、結局私が犠牲になった」と語る。

「一緒に歌うべきではなかったが、私は人種差別とは正反対だ。口封じされるのも嫌だ。分かっていたはずだが、それが私という人間なのだ。少し世間知らずで、時には率直すぎる」と続けた。

長年現場に立ってきた彼は、今は引退生活を楽しみたいという。 「私を知っている人は『またやりたくなるかも』と言うが、ほぼない。たとえ今FCバルセロナから電話があっても『ごめんなさい、今は無理だ』と言うだろう。まずはこの生活を試してみたいし、きっと気に入ると思う。」