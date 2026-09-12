ヤング・アヤックスのマルク・フェルカイユが、亡くなった恋人について胸が張り裂けるような率直なインタビューを語った。

マルク・フェルカイルが金曜日、恋人エリサの死後初めてESPNのカメラの前に姿を見せた。ヨング・アヤックスの選手は、RKCワールワイク戦後、自身の非常に苦しい状況について率直に語った。

「正直、あまり良くないです」と20歳のミッドフィールダーは切り出した。「また人生を前に進めていくことにすごく苦労しています。そうしなければいけないんですが、本当は前に進みたくないんです。エリサが亡くなってしまったので」

エリサは2025年12月18日、ランニング中に車にはねられた。フェーネンダール出身の21歳の女性はドクターヘリで病院に搬送されたが、そこで負傷がもとで亡くなった。

「エリサは、僕にとってただの誰かではありませんでした」とフェルカイルは続けた。「彼女は本当に僕にとってすべてでしたし、ここ（デ・トークムスト、編集部注）にもいつも来ていました。いつも一緒にアヤックスへ車で来ていました。彼女もこの近くの学校に通っていたので」

「彼女は人生の愛でした。その彼女が突然亡くなってしまったら、これ以上ないほどつらいことです。サッカー以外ではあまり良くなくて、今も本当に苦しんでいます」

「でも幸い、僕にはサッカーがあります。そこで何も考えずに、全力でトレーニングできます。そうすれば少し気が紛れるので」 悲劇的な出来事の4日後、ヨング・アヤックス対RKCの試合では、エリサに向けた感動的な追悼が行われた。

金曜日、ヨング・アヤックスは再びRKCと対戦した。まさにこの相手との試合でプレーするのは、どれほど難しかったのだろうか。「本当に正直に言えば、あまりそのことを考えないようにしていました。やっぱり難しい試合です。試合に集中して、起きたことは考えないようにしていました」とフェルカイルは締めくくった。



