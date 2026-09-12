マルク・フェルカイルが金曜日、恋人エリサの死後初めてESPNのカメラの前に姿を見せた。ヨング・アヤックスの選手は、RKCヴァールヴァイク戦後、自身の非常に厳しい状況について率直に語った。

「実際のところ、あまり良くないです」と20歳のミッドフィールダーは切り出した。「また人生を前に進めることにとても苦労しています。そうしなければいけないんですが、本当は前に進みたくないんです。エリサが残念ながら亡くなってしまったので」

エリサは2025年12月18日、ランニング中に車にはねられた。フェーネンダール出身の21歳の女性はドクターヘリで病院に搬送されたが、そこで負ったけがが原因で亡くなった。

「エリサは、僕にとってただの誰かではありませんでした」とフェルカイルは続けた。「彼女は本当に僕にとってすべてでしたし、ここ（デ・トゥコムスト、編集部注）にもいつも来ていました。いつも一緒にアヤックスへ車で向かっていました。彼女もこの近くの学校に通っていたので」

「彼女は人生の愛でした。その彼女が突然亡くなってしまったら、これ以上ないほどつらいことです。サッカーの外ではあまり良くないですし、今も本当に苦しんでいます」

「でも幸い、僕にはサッカーがあって、そこで何も考えずに全力で練習できます。だから少し気を紛らわせることができます」 この悲劇から4日後、ヨング・アヤックス対RKCの試合では、エリサに向けた感動的な追悼が行われた。

金曜日、ヨング・アヤックスは再びRKCと対戦した。よりによってこの相手との試合でプレーするのは、どれほど難しかったのか。「本当に正直に言えば、あまり考えないようにしていました。やっぱり難しい試合です。試合に集中して、起きたことは考えないようにしました」とフェルカイルは締めくくった。

自殺を考えていたり、誰かのことが心配だったりしますか。話すことは助けになります。匿名での相談は、www.113.nlのチャット、または電話113、0800-0113で可能です。



