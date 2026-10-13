ヤマル？誰だ？知らないね：ガラタサライの選手がバルセロナのスター選手を嘲笑

ガラタサライのMFマリオ・レミナが、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦を前に大きな議論を呼んでいる。スペインの若きスター、ラミン・ヤマルに関する過去の発言が再び注目を集めたためで、チームメイトのルロイ・サネをバルセロナの新星よりも評価したその内容は、カタルーニャのクラブのサポーターの間で受け入れられなかった。

ガボン代表のこの発言は、2025年8月に行われたインタビューでのもの。ドイツ人ウインガーのサネとラミン・ヤマルのどちらが優れた選手かと問われた際、レミナは周囲を驚かせる辛辣な答えを返した。「ラミン・ヤマルって誰だ？知らないよ。私が知っているのはサネだ」

発言から数カ月が経過していたものの、バルセロナとガラタサライの対戦が近づいたことで再び話題の中心となり、その映像がSNS上で拡散された。とくにスペインのクラブのファンの間で広まり、彼らはレミナの言葉を、欧州サッカーの中でこの若手選手が到達した地位を踏まえれば、ヤマルとその才能を軽視するものだと受け止めた。

ガラタサライの中盤の選手がこの言葉を冗談として口にしたのか、それともバルセロナのサポーターを意図的に挑発したのかは明らかになっていない。しかし、サネとヤマルを比較したこの発言は、欧州大陸で最も注目される若手タレントの一人となったスペイン人ウインガーのキャリアにおける大きな成長を考えれば、さらに大きな意味を帯びることになった。

レミナはこの回答を通じて、ガラタサライで同じロッカールームを共有するサネへの支持を示そうとしたように見える。しかし、彼の発言は欧州での一戦を前に新たな議論の材料となり、両チームの対戦がどのような結果をもたらすのかに注目が集まる中、試合への関心をさらに高めることとなった。