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バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがデポルティボ・ラ・コルーニャ戦で再び圧巻のパフォーマンスを見せた。ラ・リーガ第14節、バルサが敵地で5-1の大勝を収めた一戦で、3ゴールに直接関与したのである。

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ヤマルはリアソルでわずか2分で先制点を挙げると、その後はラフィーニャのアシスト役に回った。ハットトリックを達成したブラジル人スターに、2本の決定的なパスを送ったのだ。

ウェブサイト『Tribuna』によると、ヤマルは試合終了の笛が鳴ってまもなく、自身のインスタグラムのアカウントで皮肉たっぷりのメッセージを投稿した。

ヤマルは「今、ミスターは誰だ？」と投稿した。これは、最近になって一部が彼を「ミスター・アラベス」と呼んで揶揄していたレアル・マドリーのファンへの皮肉とみられる。

このあだ名は、ラミン・ヤマルが格下の相手にしか持ち味を発揮できないという主張を指している。

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「ミスター・アラベス」というあだ名が大きく広まったのは、バルセロナが6-1で勝利した試合でラミン・ヤマルがアラベスから2ゴールを奪った後のことだ。一部のレアル・マドリーのファンは、この若き選手が強豪相手にも同じレベルのプレーを見せられるのか疑問を呈するため、この呼び名を使っていた。

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皮肉なことに、レアル・マドリーはその後、サンティアゴ・ベルナベウでアラベスに1-2で敗れた。これによりヤマルの皮肉な反撃はいっそう痛快なものとなり、再び圧巻のパフォーマンスを見せた後で、ライバルに嘲笑をそのまま返す絶好の機会となった。

今シーズンのヤマルの数字は、それ自体が雄弁に物語っている。バルセロナのスターは全公式戦わずか18試合ですでに14ゴール15アシストを記録しており、ゴールとアシストを合わせた得点関与数は驚異の29に達している。

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一方、『The Touchline』のXアカウントも、ヤマルがこの投稿でレアル・マドリーのファンを皮肉ったと断定している。

同メディアは「ラミン・ヤマルがSNSのアカウントで皮肉なメッセージを発信。『今、ミスターは誰だ？』とつづった」と伝えた。

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さらに「ここ数週間、彼を『ミスター・アラベス』と呼んでいたレアル・マドリーのファンへの遠回しな皮肉だ。その後、レアル・マドリーはアラベスに敗れている」と指摘した。