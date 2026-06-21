ヤマル：「メッシは誰よりも優れている。彼を真似ることは不可能だ」

スペイン代表のスター、ラミン・ヤマルは、バルセロナのレジェンドであるリオネル・メッシと比較される難しさを語った。

スペイン紙「エル・パイス」のインタビューでヤマルはこう語った。 「僕には3人がマークしてくる。中央は唯一マークできない場所だ。そこには選手が多いが、いずれそこでプレーするだろう。ウイングを3人で守るほうが簡単だからだ」。

さらに「メッシのように40歳までプレーするか？それはほぼ不可能だ。このレベルで続けるには並外れた意欲が必要で、彼はそれを示し続けている。メッシは誰よりも優れており、しかも40歳だ」と語った。

それでも、人々が思うより自分は優れた選手だと分かっている。道のりは長く、改善点も多い。 でも、これこそが自分の実力でこれ以上はないと思われていることも理解している。それでも、この自信をさまざまな場面で生かせる。繰り返しになるが、先には長い道があり、改善点は山ほどある。それでもまだ、サッカーを続けられる。私は18歳だ」

彼は続けた。「人生を見るには2つの方法がある。普通の生活から豊かな生活へ移る人もいる。私は人生を楽しむべきだと理解している」。

最後にこう語った。「人々は『もしこれをしたらどうなるか』『もしこの人と知り合ったらどうなるか』『もしこの関係が終わったらどうなるか』『もしこれを買って後でいらなくなったらどうなるか』と深く考えすぎだ。 大人になって稼いだ金を全部使うことはない。子供に残す余裕もあるし、同時に人生も楽しみたい。人生は楽しむべきだからね」。