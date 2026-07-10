ヤマル、フランス戦について：「恋人の誕生日を祝うのが楽しみだ！」

スペインの若手スター、ラミン・ヤマルは、ベルギーを2－1で破り2026年W杯準決勝進出を決めた後、強気な発言をした。彼は火曜のフランス戦を恐れず、むしろ「レ・ブルー」が恐れるべきだと断言した。

得点もアシストもなかったがMOMに選ばれたヤマルは、試合後の会見で次のように語った。 「この試合を楽しみにしている。誰もが待ち望んだ一戦だ。我々は大会で最高の2チームであり、全く恐れていない。自信を持って臨めるのは我々だけだ。」

さらに彼は「恐れるべきは彼らの方だ。我々は彼らを破った。両チームとも偉大だが、我々は何も恐れていない」と語った。

大会でまだ得点がないことについては「気にしていない。ユーロでは得点して優勝した。チームが勝てば最高だ」と語った。

フランス戦での得点については「決めてみたい。本当にそうしたい」と意欲を示した。

コンディションについては「調子は上がっているし、毎週さらに良くなる。自信を持って臨み、すべてうまくいくと確信している。準備はできている。その日が待ち遠しい」と語った。

フランス代表のプレースタイルについては「彼らは攻めてくるだろうが、試合全体ではない。フィジカルが強いが、我々はボールを支配する」と語った。

また、母親の電話で弟キンと話し、「舌を出さなきゃいけないよ」とからかわれたと笑って明かした。夕食や恋人の誕生日、家族との時間を楽しみにしていると語った。