プロモーション映像が数日にわたり公開された後、若きスター、ラミン・ヤマルの完全版インタビューが「モビスター・プラス」の番組「ウニベルソ・バルダーノ」で放送された。最初のリーク映像がバロンドールに関する発言に焦点を当てていたのに対し、最終版では現在の個人賞をめぐる問題についての、彼の詳細かつ物議を醸す見解が明らかにされた。

ヤマルはまず、現在の「バロンドール」受賞者の評価方法に対する率直な批判から話を始めた。スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたところによれば、彼はこう説明した。「この賞は今、まったく異なる形で評価されている。メッシとクリスティアーノがいた頃は、彼らが世界最高であることを誰もが分かっていて、賞は二人の間で争われるものだった」

さらにこう続けた。「今日の問題は、人々がバロンドールとは関係のない要素で評価するようになっていることだ。たとえば、チャンピオンズリーグを制したからパリ・サンジェルマンの選手に賞が与えられるべきだ、といったように。チャンピオンズリーグで優勝すれば、最高のチームとしてトロフィーが与えられ、それが彼らの当然の権利だ。しかし個人賞はまったく別物であり、世界最高の選手にこそ与えられるべきで、それだけのことだ。単に80ゴールを決めたからといって選手に与えられるべきものではない。80ゴールを決めた選手は得点王の賞を受け取るのだから。これらは別々のことなのに、人々はそれを理解していない。最高の選手とは、解説者として試合を見ていて楽しく、誰とも違うと感じさせる選手のことだ。より多く得点する者や、より多くのタイトルを獲得する者ではなく、本当に最高の選手に賞が戻れば、その真の価値を取り戻すだろう」

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若きスターは続けて、現代サッカーの実情と、時に怒ってピッチを去る理由について語り、こう強調した。「僕がサッカーで育った環境は、試合を1分目から90分目まで丸ごと見るというものだった。アプリを開いてこの選手が何点決めたか、何回アシストしたかを確認することはなかった。みんながゲームそのものを楽しんでいて、20ゴールは決めないかもしれないが、とてつもない楽しさを与えてくれるプレーメーカーを眺めていたものだ。僕が大好きだったメスト・エジルのような選手をね」

さらにこう続けた。「今の世代はアプリを通じて試合に入り、こう言うのだと思う。『ラミンは2ゴール決めて、その倍のアシストをした、だから素晴らしい試合だった』とね。でも僕は多くの試合で、得点しなくても楽しいプレーを披露できたと感じることがあり、とても幸せな気持ちで眠りにつく。サッカーは単にゴールを決めることではなく、ボールがキーパーから出た瞬間からの構築のすべてなのだと分かっているからだ」

ヤマルは試合後の家族との会話の裏側を明かしながらこう付け加えた。「時々、怒りながら家に帰ることがある。すると母はいつも、得点できなかったから怒っているのかと僕に尋ねる。僕はそんな理由で怒ることは決してないと答える。得点なんて統計上の数字にすぎないからだ。本当の怒りが湧いてくるのは、ボールに触れられず、プレーを楽しめなかったときだ。それが僕をもっとも苛立たせるものなんだ」

ピッチ上での戦術面については、バルセロナの選手であるヤマルはチームメートとの意思疎通の様子を明かし、こう語った。「練習ではいつもフェルミンと話す。彼はスペースへ動くのを好む選手だ。あるいはエリックやジュールとも話す。僕は彼らに、内側から僕を追い越してほしいと伝えている。そうすれば彼らはフリーになるか、カバーのポジションから抜け出して僕を邪魔しなくなり、結果的に相手が守備の対応から外れるからだ。僕らはいつもこうした細部を話し合おうとしている。サッカーではもっとも単純なことがもっとも効果的なんだ。選手がスペースへ走り込み、守備が止まると、そこには彼が無警戒でいられる1秒がある。まさにその1秒こそ、僕らが練習し、そのタイミングを正確に合わせるべきものなんだ」