バルセロナとスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルが、2026年ワールドカップにおける自身のパフォーマンスへの不満を明かした。母国代表がタイトルを獲得したにもかかわらず、大会中にもっと力を発揮できるはずだったと感じていたと語り、2030年の次回大会でその埋め合わせをしたいと意欲を示した。

ヤマルは「Movistar Plus」のインタビューで、スペインのタイトル獲得に貢献したものの、ワールドカップ優勝後に幸せを感じられなかったと述べた。この若きプレーヤーは、大会を通じて1ゴールを記録するにとどまった。

ヤマルは、昨シーズン終盤の数週間に苦しんだ負傷がワールドカップへの準備に影響を与えたことを説明しつつ、それが自身に期待していたレベルを発揮できなかった主な理由とみなすことは拒んだ。

バルセロナのスターは次のように語った。「ワールドカップで優勝した後、僕は幸せではなかった。負傷の件は本当のことだけど、それが理由ではなかったと思う。なぜなら、ワールドカップが別の時期に開催されていたとしても、負傷から復帰した状態で同じレベルにあっただろうと分かっているからだ」

ヤマルは、ピッチ上での自分の役割が必ずしも数字や統計に反映されるわけではなかったと指摘し、相手の複数の選手を引きつける自身の能力がチームメイトにスペースと追加のチャンスを生み出していたと説明した。

彼はこう付け加えた。「僕は、人々が気づかなかった多くのことをやった。相手の3人の選手の注意を引きつけるようなことだ。それをこなせる選手を持つことは、監督にとって素晴らしいことだと思う」

それでもヤマルは、自身のパフォーマンスには満足していなかったと強調した。ほかの選手が同じプレーを見せていたら、もっと称賛を得ていたかもしれないとしたうえで、自分はスペイン代表でより高いレベルを発揮できたと考えていると語った。

彼は続けた。「自分のパフォーマンスには満足していなかった。なぜなら、ほかの選手が僕と同じレベルのプレーを見せていたら、素晴らしいワールドカップを戦ったとみなされていただろうと分かっているからだ。僕にとっては、もっとできたはずだった。だから、そう、僕がやったことはチームの助けにはなったけれど、次のワールドカップを本当に楽しみにしている」

2030年ワールドカップは、スペイン、ポルトガル、モロッコが共同開催し、加えて開幕試合がアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで行われる。ヤマルはこの大会で、2026年ワールドカップの経験を経て、これまでとは異なる姿を見せることを目指している。