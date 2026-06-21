スペイン代表のラミン・ヤマルは、初戦でつまずいたものの「優勝チームが決まるにはまだ早い」とファンにメッセージを送った。カーボベルデ戦の引き分けで漂う悲観論にも異議を唱えた。

メディアは、スペイン代表で最も決定力のあるヤマルがいないことがカーボベルデ戦に影響したと伝え、彼の活躍に期待を高めている。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はスコアレスで推移した終盤、相手の堅守を崩すためにヤマルを投入した。

出だしは思わしくなかったが、大会は長い。ヤマルは『エル・パイス』のインタビューで「7月19日まで結果は分からない。だが皆さんは今答えを知りたいのだ」と冷静に語った。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は記者会見で、ヤマルが万全と明かしたが、次戦サウジアラビア戦での先発については言及を避けた。

ヤマルは『エル・パイス』のインタビューで、カボベルデ戦のつまずきに悲観する周囲に驚き、「ジャーナリストは早く結論を出したがっている」と語った。 まだ第1節だ。スペインは勝ち点1、ポルトガルも勝ち点1、アルゼンチンは3-0で勝ち、フランスは3-1で勝った……フランスとアルゼンチンが決勝に進むと思うか？」

「ラ・ロハ」の19番は、結論を出すには早すぎると語り、こう続けた。 「今はワールドカップの初戦だ。それが理解できない。試合を楽しむ代わりに、皆は早すぎる結論を出そうとしている。皆さんにとっては今のスペインはひどすぎるかもしれないが、事情を理解している人なら、そうではないと分かっているはずだ。7月19日になるまで誰が勝つかは分からないのに、皆さんは今日それを知りたがっている」。