ヤマル：「サウジアラビア戦では90分間プレーしない。今のところ、このスター選手の方が私より優れている」

スペイン代表のラミン・ヤマルは、2026年W杯サウジアラビア戦への出場について「まだ完全な状態ではない」と明かした。

グループ8のスペインは、日曜に予定されるこの試合で初戦敗退の雪辱を晴らし、突破へ望みを繋ぎたい。

第1節では後半30分から出場したが、チームの敗戦は止められなかった。

スペイン国営テレビ（RTVE）のインタビューでは「まだ90分間プレーできる状態ではない」と述べた。

「まだ適応の段階であり、90分間出場する時期ではない。ただし、監督が適切と判断する時間であれば出場できる」と続けた。

また、彼はワールドカップ前に負ったけがについて「大きな懸念だった」と明かした。

「シーズン終盤に怪我をすると、誰でもW杯のことを考える。クラブも気になるが、頭には常にW杯がある。医師から出場可能と聞き、ここに来られて本当に嬉しい」と語った。

ニコ・ウィリアムズは僕より優れている」と語った。

チームメイトのニコ・ウィリアムズについては「彼は良い状態にある」と語った。

「今のところ、フィジカルはニコの方が上。でも焦らない。チームには優れた選手がたくさんいるから、冷静に対応すればいい」と語った。

米国での絶大な人気

米国開催の大会で高い人気を集めることについても「集中力は乱れない」と冷静に語った。

「冷静に受け止めている。僕にとっては特別なことではない。スペイン国内でも国外でも自分の立場は分かっている。期待に応えるため、常に最高のパフォーマンスを発揮したい」と語った。

続けて「もしどこかの建物に自分の写真が飾られていたら、それはピッチでファンを魅了し、プレーを楽しんでもらえている証拠だ」と語った。