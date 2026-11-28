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バルセロナはデポルティボ・ラ・コルーニャ戦を前に大きな後押しを得た。招集メンバーにはラミン・ヤマルを筆頭に主力選手数名が復帰し、ロドリゴ・エルナンデスとアンドレアス・クリステンセンも名を連ねた。さらにBチームから新顔が加わるサプライズもあった。一方で、チームには影響の大きい欠場者が依然として複数いる。

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ハンジ・フリック監督は試合前の記者会見で、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦に向けてリアソールへ向かう遠征メンバーにロドリゴ・エルナンデスとクリステンセンが加わることを明かした。また、バルセロナ・アトレティックのMFオリアン・ゴリンを招集したことも発表した。ゴリンはトップチームでの出場機会を得る新顔の一人となる。

ゴリンの招集は、今週バクーでアレックス・カンポスが初出場を果たしたのに続くものだ。フリック監督は今後の試合で起用可能な選手の顔ぶれに調整を迫られる状況のなか、欠場者の穴を埋め、若手にトップチームでの経験を積ませるため、Bチームの選手を引き続き活用している。

一方、バルセロナにはラミン・ヤマルが戻ってくる。ヤマルは足首の負傷でチャンピオンズリーグのサバ戦を欠場していたが、メンバーに復帰し、注目の一戦で起用可能となった。これによりフリック監督は前線の選択肢が一つ増えることになる。

こうした戦力の上積みはあるものの、バルセロナは万全の陣容で試合に臨めるわけではない。バクーでの試合で足首を捻挫し、途中で退いたアレハンドロ・バルデの欠場が確定した。マルク・ベルナルも負傷で欠場し、フリック監督は今後2試合で同選手を構想から外している。さらにフェルミンも出場停止で欠場となる。

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デポルティボ・ラ・コルーニャ戦に臨むバルセロナの招集メンバーは、ジョアン・ガルシア、カンセロ、ブライアン・ファリニャス、クバルシ、ガビ、ペドリ、ガブリエウ・ジェズス、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、シュチェスニー、アデミ、クリステンセン、ロドリゴ、ゴードン、ジェラール・マルティン、オルモ、デ・ヨング、コンデ、エリック、リヴァコヴィッチ、オリアン・ゴリン、アレックス・カンポスだ。トップチームの選手とバルセロナ・アトレティックの有望株が顔をそろえる構成となった。