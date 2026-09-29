エスパニョールのスポーツディレクターを務めるモンチが、約1週間前にバロンドール候補者に関する自身の見解を述べたことを受けて、カタルーニャのクラブのファンに謝罪を余儀なくされた。

モンチは自身の推す候補者について尋ねられた際、両クラブのファン間に激しい対立があるにもかかわらず、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルを選んだ。しかし彼にはより広い視点があり、謝罪の前にそれを明かした。

コーラ・フォーラム









モンチはラジオ局カデナ・セールへの発言でこう語った。「私はキリアン・ムバッペ、ハリー・ケイン、ラミン・ヤマルの中から選ぶよう求められたので、スペイン人という選択肢という理由でヤマルを選んだ」

さらに続けた。「これが私たちのファンの間で一部物議を醸した。もし誰かが不快に感じたのなら、私は謝罪する」

そして語った。「もちろん、エスパニョールのファンとして、他の人を選ぶこともできた。侮辱するつもりはなかった。エスパニョールのファンであることが何を意味するかは分かっている。最初から彼らへの帰属意識を感じてきたし、もし誰かが侮辱されたと感じたなら、私は謝罪する」

最後にこう締めくくり、エスパニョールへの誇りを強調した。「それはスペイン国旗を身にまとうようなものだった」