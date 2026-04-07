バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルの苛立ちをめぐる騒動は、アトレティコ・マドリード戦後、カタルーニャのチーム内の雰囲気に影響を及ぼすことなく、早々に収束した。

バルセロナは先週土曜日、ラ・リーガでアトレティコ・マドリードに敵地「メトロポリターノ」で2-1の貴重な勝利を収めた。両チームは明日水曜日、今度は「スポティファイ・カンプ・ノウ」でチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として再び対戦する。

ヤマルは、アトレティコ戦での決勝ゴール後にチームメイトと祝福することを拒み、怒った様子でピッチを後にし、指揮官ハンス・フリックの言葉にも耳を貸さなかったことで、疑問を呼んでいた。

この不可解な場面について問われると、フリックは試合後、「ロッカールーム内はすべて問題ない」と語った。

DAZNの映像によると、ヤマルの怒りの原因は、熱血的な振る舞いで知られ退場も多いホセ・ラモン・デ・ラ・フエンテGKコーチだったという。試合終盤、スコアが1-1の同点で終わりに近づく中、彼はヤマルにシュートではなくパスを出すよう指示していた。

デ・ラ・フエンテがこうした細部にまで介入したことがヤマルの気に障り、ヤマルはその不満をフリックに伝えた。

騒動は早期に収束

しかし、マドリードの本拠地で勝ち点3を手にしたことが、空気を素早く落ち着かせたようだ。

SERラジオによれば、バルセロナへの帰路の機内では楽しい雰囲気が広がっており、とりわけレアル・マドリードとの勝ち点差が7に広がったこともあって、物事はよりスムーズになったという。

さらに同局は、「単なる一時的な感情の爆発に過ぎず、帰りのバルセロナ行きの機内では皆が冗談を言い合っていた」と伝えた。

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