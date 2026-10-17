レアル・ベティスのファクンド・ベルナルは、バルセロナ戦での退場を受け、少なくとも4試合の出場停止処分を受ける恐れがある。主審リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアの報告書によれば、ラミン・ヤマルとの衝突の中で、ベティスの同選手がカタルーニャのクラブのスター選手の顔面に頭突きを2度見舞ったとされている。

この試合では、前半にジョバニ・ロ・セルソのゴールが取り消された一方、後半開始直後にも物議を醸す場面が起きた。ベティスのバイェスがフェルミン・ロペスを激しく倒したことに対し、ラミン・ヤマルがチームメイトを助けようと割って入り、その後選手同士の衝突へと発展。その中でベルナルがバルセロナの選手に対して乱暴な行為に及び、主審がレッドカードを提示した。

デ・ブルゴス・ベンゴエチェアは報告書の中でこう説明している。「54分、6番のファクンド・ベルナル・クルス選手を次の理由で退場とした。小競り合いの最中、この選手は相手選手の首をつかみ、ボールがインプレーでない状況で、相手の顔面に2度連続で頭突きをした。相手選手は医療的な処置を必要とせず、試合を続行することができた」

最大12試合の処分の可能性

報告書によると、ベルナルは懲罰規定第103条に基づき、少なくとも4試合の出場停止処分を受ける可能性がある。同条は、プレーが止まっている間、あるいはボールから離れた位置で介入が不可能な状況において、負傷を生じさせずに他者へ暴行を加えた場合、4試合から12試合の出場停止を科すと規定している。

バルセロナの選手が負傷しなかったことは処分の決定において重要な要素となる。報告書によれば、暴行によって負傷が生じていた場合には、処分は6試合から15試合の範囲となる可能性があったという。

一方で、同選手はプレー中の暴力行為に関する第130条の適用を求める可能性があり、その場合は2試合から3試合というより軽い処分への道が開かれる可能性もある。しかし、暴行はボールがアウトオブプレーの状態で起きたと明記した主審報告書の明確な文言を踏まえると、この可能性は低いとみられる。

ベティス監督が関与した別の事案

物議を醸した出来事はベルナルの退場だけにとどまらなかった。主審報告書には、レアル・ベティスのマヌエル・ファハルド・マテオ監督による第4審判アレハンドロ・クレメンテ・オルトゥーニョに対する行為についても言及されている。

報告書には次のように記されている。「前半のビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による確認の後、レアル・ベティス・バロンピエの監督マヌエル・ファハルド・マテオ氏が、第4審判のエリアにあったボールを蹴り、それが第4審判の脚に当たって軽傷を負わせた」

この事案については、同監督が懲戒上の責任を問える正式な資格で登録されている場合、監督本人に処分が下される可能性がある。そうでない場合は、この一件を理由にクラブ自体への罰金という形で処分が向けられる可能性がある。