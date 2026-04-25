ヤマルを失ったバルセロナだが…フェルミン＆ラッシュフォード弾で6年ぶりに鬼門コリセウム攻略！次節にもラ・リーガ優勝が決定

25日のラ・リーガ第33節、バルセロナは敵地コリセウム・アルフォンソ・ペレスでのヘタフェ戦を2-0で制した。

ラ・リーガ首位を独走し続け、優勝目前という状況までこぎ着けたバルセロナ。しかしラミン・ヤマルが左足大腿二頭筋の負傷で今季絶望となり、最も違いを生み出せる選手抜きで残り試合を戦うことになった。

バルセロナにとってコリセウムは2019-20シーズンの勝利を最後に、5試合連続で勝ち点3を取り逃がしている苦手なスタジアムだ（5試合の成績は1勝4分けで、わずか1得点しか記録できず）。ヤマル、同じく負傷中のハフィーニャのほかエリック・ガルシアも出場停止で欠くフリック監督は、GKジョアン・ガルシア、DFクンデ、クバルシ、ジュラール、カンセロ、MF後列ガビ、ぺドリ、前列ローニー、ダニ・オルモ、フェルミン、FWレヴァンドフスキをスタメンで起用し、この鬼門での一戦に臨んだ。

試合は、なぜバルセロナがコリセウムを苦手としているかを証明する一戦に。ヘタフェのアグレッシブかつ手堅い守備は、バルセロナのチャンス創出をまったく許さない。どちらもゴールに近づけない、とにかく手堅い展開となり、ただただ時間だけが流れていった。

しかしながら45分、バルセロナがヘタフェの一瞬の隙を突き、見事ゴールまで持ち込んだ。クバルシがマリオ・マルティンからボールを奪い、ぺドリのロングレンジのスルーパスからフェルミンがDFラインを突破。アトレティコ戦で口を鼻を怪我してフェイスガードをつける背番号16は、冷静な右足のシュートでGKソリアを破っている。フェルミンは今季公式戦12点目、ラ・リーガでは6点目。

1-0で前半を終えたバルセロナは、後半も容易にチャンスをつくれない手堅いゲームを強いられ続ける（もちろんヤマル不在の影響もあるだろうが……）。フリック監督は60分に交代カードを切り、アラウホ、ガビ、ローニーをラッシュフォード、アラウホ、フレンキー・デ・ヨングに代えた。

ヘタフェは73分、ダヴィンチのクロスからサトリアーノが決定機を迎えるも、ゴールラインを割る寸前にクバルシにクリアされる。そしてその直後、バルセロナが待望の追加点を決めた。自陣ゴール近くでのヘタフェのスローインを跳ね返し、レヴァンドフスキのロングボールからラッシュフォードが敵陣を独走。イングランド人FWはそのままゴール前までボールを持ち込むと、右足のシュートで眼前のソリアを破り、ゴールネットを揺らしている。ラッシュフォードは今季公式戦12点目、ラ・リーガ7点目。

フリック監督は88分にぺドリを下げてカサドを投入。窮屈な試合ながらも圧巻のテクニックで中盤を支配したぺドリに対して、ヘタフェサポーターは喝采を送っていた。バルセロナは結局、2点リードのまま試合終了のホイッスルを聞き、鬼門コリセウムで2019年以来となる勝利を飾っている。

ラ・リーガ9連勝の首位バルセロナは、前日にベティスと引き分けた2位レアル・マドリーとの勝ち点差を11まで広げている。次節、バルセロナがオサスナに勝利し、マドリーがエスパニョールに敗れれば、バルセロナのラ・リーガ連覇が決定することに。もしバルセロナがそこで優勝を決められない場合、第35節のクラシコがタイトル戦となる。