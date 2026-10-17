ヤマルは大惨事の一歩手前だった：フリックとラフィーニャが土壇場で介入！

ラミン・ヤマルは、レアル・マドリー戦のクラシコ出場を危うくするところだった。バルセロナがレアル・ベティスを5−2で下した試合で、ファクンド・ブエノナル…否、ファクンド・ベルナルと激しい衝突に及んだのだ。若きスターが感情を露わにしたこの試合で、ハンジ・フリックが交代の決断を下し、ラフィーニャは事態の悪化を避けるため、彼に素早くピッチを去るよう促した。

緊張が頂点に達したのは、アブドゥッサマド・エザルズーリがベティスの差を3−2に縮めるゴールを決めた直後だった。ラミンは、それ以前の接触で倒れていたフェルミン・ロペスの状態を確認しに向かい、そこへバイェスがバルセロナの選手を起こすのを手伝おうと割って入った。

その瞬間、ラミンはバイェスを横に押しのけ、続いてファクンド・ベルナルが現れて若き選手を突き飛ばすと、ラミンはさらに強い力で押し返し、ピッチ上は一気に張り詰めた空気に包まれた。

ラミン・ヤマルに高い代償を払わせかけた2度の押し合い

衝突はすぐに激化し、ベルナルはラミンに向かって2度頭突きの動作を見せた。単なる口論と身体的接触を超えた事態に発展しかねない場面だった。

ラミンはこの試合でイエローカードを受けていたため、感情を露わにし続けることはさらなるリスクを伴っていた。スペイン・ラ・リーガにおいてバルセロナにとって重要な一戦となるレアル・マドリー戦が間近に迫っていたからだ。

ラミンの押しによってベルナルが倒れていたら何が起きていたか、予測は容易ではない。しかしこの出来事は、クラシコの重要性と、衝突が別の形に発展していた場合に懲戒処分を受ける可能性を考えれば、若きスターを微妙な状況に置くものだった。

フリックとラフィーニャ

ハンジ・フリックはラミンを緊張した空気から引き離す必要性を察し、交代を決断した。今季この決断を下したのは3度目で、過去にはエルチェ戦とレバンテ戦でも彼を休ませていた。

タッチライン際では、ラフィーニャがチームメートに早くピッチを離れるよう求め、その数秒後にはフリックが彼を捕まえて耳元で何かを囁いた。落ち着かせ、交代の理由を説明しようとしているように見える場面だった。

この決断は微妙なタイミングで下された。来たるレアル・マドリー戦を前に、バルセロナは一時的な感情の高ぶりによって主力選手の一人を失うわけにはいかなかったのだ。

感情と無縁ではない才能

この一件があったものの、ラミン・ヤマルはベティス戦で目を引くパフォーマンスを見せ、称賛を集めた先制ゴールをはじめ、優れた技術の片鱗を披露した。加えて攻撃面での貢献や、ガブリエル・ジェズスのゴールをアシストする働きも見せた。

しかし、普段の冷静さが、時に感情を露わにすることを防いでくれるわけではない。とりわけ挑発を感じたときにはそうだ。約1カ月前、サンチェス・ピスフアンで一部のサポーターから、わざと倒れすぎだとみなされて批判を受けた場面、そしてラ・カルトゥーハで彼のゴールパフォーマンスに向けられた反応がその例として挙げられる。

この若きスターは並外れた才能と、違いを生み出す力を備えている。しかし、張り詰めた局面で冷静さを保つことは、彼の成長にとって重要な要素であり続ける。とりわけ、彼を取り巻くプレッシャーの大きさと、バルセロナが戦う試合の重要性を考えればなおさらだ。