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レアル・マドリーのDFマルク・ククレジャは、バルセロナの若手ラミン・ヤマルを抑え込む見事な守備をエル・クラシコで披露した。ジョゼ・モウリーニョ監督は、世界のサッカー界屈指の才能を持つ選手を相手に冷静さを保ったククレジャを称賛した。

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ククレジャ、カンプ・ノウのサイドでの対決を制す

マルク・ククレジャが左サイドバックで見事な守備を披露し、レアル・マドリーのバルセロナに対する2-1のエル・クラシコ勝利に貢献した。カンプ・ノウで行われたこの試合で、スペイン人DFはバルセロナの危険なウイング、ラミン・ヤマルに対応するため、アルバロ・カレーラスに代わって起用された。

ククレジャは90分間を通じてヤマルの影響力を抑え、危険なエリアで時間とスペースを与えなかった。

そのパフォーマンスが、マドリーの粘り強い守備の土台となった。

モウリーニョ、巧みなヤマルを相手にしたククレジャの冷静さを称賛

試合後、ジョゼ・モウリーニョ監督は、ヤマルへの対応がククレジャにとってこれまでで最大の難題だったと認めた。「あの若者は非常に優れた選手だ。うまいだけでなく、賢いから対応が難しい」とモウリーニョ監督は語った。

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「彼はククにイエローカードを受けさせようと、あらゆることを試みた。それでもククは非常にうまく対応した」

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「チーム全体の素晴らしい働きだったが、ククにとっておそらく最も厳しい試合だった。非常に優れた選手との対決を制した」とモウリーニョ監督は付け加えた。

ローテーションでマドリーの両サイドバックの状態を維持

モウリーニョ監督は、運動量が求められるこの試合にククレジャを万全の状態で臨ませる上で、選手のローテーションが重要だったと説明した。「我々にはトップレベルの左サイドバックが2人いる。だから出場時間をある程度管理することもできる」と語った。

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「水曜日の前の試合にはアルバロが出場した。そのおかげでククは万全の状態で、この試合だけに集中して臨めた」

「選手たちを私から10メートルのところで見ていると、その質の高さを本当に理解できる」と監督は締めくくった。

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ククレジャ、先発争いで地位を固める

ククレジャの印象的なプレーは、複数の大会を戦うレアル・マドリーの守備陣の層の厚さを改めて示した。

モウリーニョ監督はフィジカル面の強度を維持するため、今後もサイドバックをローテーションしていく。

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レアル・マドリーは来週末のサンタンデール遠征に備える。