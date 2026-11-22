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バルセロナのハンジ・フリック監督が、ビジャレアルのサンティ・コメサーニャによる「カタルーニャのクラブとレアル・マドリーが審判に圧力をかけている」という発言に反論した。

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ドイツ人指揮官は、本拠地カンプ・ノウで2点のビハインドをはね返し、3-2で劇的な勝利を収めた試合後、判定をめぐる論争は絶えず繰り返されていると強調した。この一戦では、フリック監督自身が主審の判定に何度も異議を唱えていた。

フリックが反論

フリック監督は試合後の記者会見で、今シーズンはもっと冷静でいたいと思っていたものの、すべての試合で自分の反応をコントロールすることはできないと語った。そのうえで、試合中は選手たちを支え、前向きなエネルギーを伝える必要があると感じていたと説明。特にこの試合では判定をめぐる出来事が相次ぎ、最終的に自身もイエローカードを受けることになった。

また、審判団とコーチングスタッフの間で良好なコミュニケーションが取れていれば、多くの問題を避けられたはずだと述べた。

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バルセロナの指揮官は改めてアレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデス主審を批判し、試合のさばき方に満足していないと明言した。さらに、第4審判と副審のベンチへの対応にも不満を示し、判定についての説明をすることなく、常にコーチングスタッフを監視していたと指摘した。

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フリック監督は、審判同士が互いに助け合うべきであり、議論を呼ぶ場面については説明を受けられる対話の場が必要だと強調。そのうえで、選手たちには判定に気を取られるのではなく、パフォーマンスの向上に集中するよう求めた。

バルセロナ逆転の秘訣

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フリック監督はバルセロナのパフォーマンスの大きな変化についても言及した。チームは立ち上がりが悪く、2つのミスを犯してビジャレアルに序盤の数分間で2ゴールを許したと説明。それでも、選手たちの反応と前半終了までに作り出したチャンスを称賛した。ハーフタイム後には組織が改善され、チームはおよそ10分間で3ゴールを奪うことに成功した。

また、UEFAチャンピオンズリーグで戦えるだけの力を持つ相手に対し、逆転は妥当な結果だったと強調した。

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PKキッカー問題

ドイツ人指揮官は、この試合でラミン・ヤマルがPKを失敗したことにも触れた。PKではハフィーニャが優れた実績を持っているなか、フリック監督は、ピッチ上では選手たちが判断を下していると説明しつつも、今後はPKキッカーの序列を見直す可能性があると述べた。

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さらに、2人ともPKを決める能力を備えているだけに、最適な方法を決めるため両選手と話し合うつもりだと付け加えた。

ペドリとフレンキー・デ・ヨングを称賛

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フリック監督はペドリのパフォーマンスを称え、中盤を支配して見事に試合のリズムをつくったとして、この試合で最も優れた選手の一人に挙げた。

また、フレンキー・デ・ヨング、マルク・ベルナル、フェルミン・ロペスも称賛し、一部の主力を欠くなかでも、チームは厳しい試合への対応や終盤の時間帯の試合運びがより上手くなっていると強調した。

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さらに、3-2とリードした後もバルセロナのスタイルでプレーし続けたことは、チームの成長における新たな一歩だとの見方を示した。

フリックがバルデの状況を説明

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アレハンドロ・バルデが代理人のジョルジュ・メンデス氏と会談したことを受けた同選手の状況について、フリック監督は、その会談に関して本人とも代理人とも話していないと明言。選手の代理人とやり取りすることは自分の仕事ではないと強調した。

一方で、エリック・ガルシアとジョアン・カンセロがサイドバックで輝きを放っていることから、スペイン人SBが現時点で出場時間を得るのは難しいと指摘した。それでも、バルデは心身ともに良い状態にあり、バルセロナは今後の試合ですべての選手を必要とすることになると説明した。

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センターバックでのデ・ヨング

選手たちのコンディションが整った際に、フレンキー・デ・ヨングをペドリやロドリと並べて中盤で起用するため、システムを変更する可能性について問われると、フリック監督は、すべての選択肢がそろえば検討すると答えた。

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また、センターバックでのフレンキーのパフォーマンスも称賛し、本来のポジションではないにもかかわらず素晴らしい試合を見せ、守備面での責任に向き合うための適切なメンタリティを示したと評価した。パウ・クバルシが不在だったこの試合では、中央でのプレーが彼にとって最善の選択だったと強調した。

フリックが勝利を総括

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フリック監督は最後に、2点を追う展開から3ゴールを奪ったバルセロナは勝利に値したと強調し、選手たちが見せたプレーは、戦い抜いて逆転しようとする強い意欲の表れだと語った。また、ペドリ、フレンキー・デ・ヨング、ジェラール・マルティンの連係を称賛。チームにはまだ成長が必要だとしながらも、特に後半に選手たちが見せたレベルには大いに満足していると述べた。