共有 GOALをGoogleでフォロー

ラミン・ヤマルが、ビジャレアル戦での劇的な逆転劇を祝うバルセロナの歓喜の中で見せた異例のシーンで注目を集めた。謎めいた行動に、彼が伝えたかったメッセージをめぐってさまざまな疑問の声が上がっている。

広告

バルセロナが3-2で勝利したこの試合では、同点ゴールを祝う場面で最も奇妙な瞬間のひとつが生まれた。ヤマルがボールをユニフォームの下に入れ、妊婦のお腹をまねているかのような姿を見せたのだ。これにはチームメイトのフェルミン・ロペスも驚きを隠せなかった。

ヤマルが見せたこのしぐさは、すぐに周囲の目を引いた。ヤマルはピッチ上を落ち着いた様子で歩き、ユニフォームの下に隠したボールでお腹のあたりが膨らんでいた。若き選手としては珍しい振る舞いで、しかも試合の流れを取り戻したことを祝うチーム全体の歓喜の最中の出来事だった。

この場面で特に目を引いたのが、フェルミン・ロペスの反応だ。驚きに満ちた目でチームメイトを見つめ、ヤマルの行動の意図が理解できないといった様子だった。これがシーンにさらなる謎を加え、試合後にファンの関心を集めることとなった。

このしぐさにより、バルセロナに所属する同選手の私生活が再び話題に上っている。イネス・ガルシアとの交際が伝えられるなか、ヤマルのしぐさをこの関係と結びつけ、セレブレーションを通じて個人的なメッセージを送ろうとしたのではないかという声も上がっている。

広告 広告

ヤマル本人からはこのしぐさの真意について一切説明がなく、恋愛に関連した意味を持つと断定できる確かな情報もない。現在出回っている解釈は、写真とフェルミンの反応から生まれた憶測にすぎない。