バルセロナが3-2で勝利したこの試合では、同点ゴールを祝う場面で最も奇妙な瞬間のひとつが生まれた。ヤマルがボールをユニフォームの下に入れ、妊婦のお腹をまねているかのような姿を見せたのだ。これにはチームメイトのフェルミン・ロペスも驚きを隠せなかった。
ヤマルが見せたこのしぐさは、すぐに周囲の目を引いた。ヤマルはピッチ上を落ち着いた様子で歩き、ユニフォームの下に隠したボールでお腹のあたりが膨らんでいた。若き選手としては珍しい振る舞いで、しかも試合の流れを取り戻したことを祝うチーム全体の歓喜の最中の出来事だった。
この場面で特に目を引いたのが、フェルミン・ロペスの反応だ。驚きに満ちた目でチームメイトを見つめ、ヤマルの行動の意図が理解できないといった様子だった。これがシーンにさらなる謎を加え、試合後にファンの関心を集めることとなった。
このしぐさにより、バルセロナに所属する同選手の私生活が再び話題に上っている。イネス・ガルシアとの交際が伝えられるなか、ヤマルのしぐさをこの関係と結びつけ、セレブレーションを通じて個人的なメッセージを送ろうとしたのではないかという声も上がっている。
ヤマル本人からはこのしぐさの真意について一切説明がなく、恋愛に関連した意味を持つと断定できる確かな情報もない。現在出回っている解釈は、写真とフェルミンの反応から生まれた憶測にすぎない。