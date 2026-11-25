バルセロナは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、同大会初参戦のサバと敵地で対戦した。
ハンジ・フリック監督は、24歳の誕生日を迎えたスペイン人MFペドリを中盤で起用。そのペドリを2つのサプライズが待っていた。
際立つ記録
データ会社「Opta」の統計によると、ペドリは今季開幕からチームの全18試合に出場した唯一の選手となり、バルセロナで単独の記録を手にした。
ペドリは、チームのスターであるラミン・ヤマルの負傷離脱を生かした形だ。ヤマルの出場数は17試合で止まっている。
一方、ヤマルと同数で並ぶのはアンソニー・ゴードン、フェルミン・ロペス、カリム・アデイェミ、フアン・ガルシアで、いずれもこの日のサバ戦に出場した。
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ペドリの出場の内訳は、ラ・リーガが13試合、チャンピオンズリーグが5試合となっている。
これらの試合で、スペイン代表MFは1ゴール4アシストを記録しており、ここまでの得点関与は計5となっている。
この日ペドリが達成した記録は、フリック監督の厚い信頼を示すものだ。対戦相手がどこであれ、ペドリがドイツ人指揮官の選択肢から外れることはない。
キャプテンマーク
ペドリにとってのもう一つのサプライズは、第1キャプテンであるブラジル人FWラフィーニャの不在により、サバ戦でバルサのキャプテンマークを巻いたことだ。
ラフィーニャはフリック監督の判断で、試合開始時はベンチスタートとなった。リーグ戦とチャンピオンズリーグの過密日程の中、指揮官はエースを休ませる狙いだった。
ペドリが今季バルセロナでキャプテンマークを巻くのはこれが3度目。これまではチャンピオンズリーグのガラタサライ(トルコ)戦と、ラ・リーガのレアル・ベティス戦で務めており、ラフィーニャはいずれも負傷で欠場していた。