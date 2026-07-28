スペインの人種差別・外国人排斥監視機関は、直近のワールドカップ期間中にソーシャルメディア上でおよそ5万5000件のヘイトメッセージを確認した。その主な標的となったのはフランス代表の選手たちと、スペインのスター選手ラミン・ヤマルであり、大規模なスポーツイベントが人種的偏見や排除の言説を拡散するために悪用されるという、憂慮すべき現象が浮き彫りとなった。

スペインの包摂・社会保障・移民省は昨日月曜日の公式声明で、6月11日から7月21日までの間に確認されたヘイトメッセージの52％が、その期間に開催された大規模スポーツイベントに直接関連していたと発表した。これは競技に伴った分断と敵意の大きさを反映している。

監視機関は、ヤマルに向けられた敵意ある内容の多さに焦点を当てた。父方がスペインとモロッコ、母方が赤道ギニアの血を引く同選手は、その出自やアイデンティティに関する差別的なコメントの対象となった。一方、フランス代表は外国にルーツや血縁を持つ選手が多いことを理由に、ソーシャルメディアのプラットフォームを通じた組織的な人種差別攻撃の標的とされた。

スペインとアルゼンチンによるワールドカップ決勝は、ヘイトスピーチが危険なほど激化する引き金となった。スペイン系アメリカ人住民に対する攻撃は全体の15％を占めたに過ぎなかったものの、その試合中に顕著に激化しており、言葉による暴力が決定的なスポーツイベントと結びついていることを示している。

最も主要な標的となったのは、メッセージ全体の66％を占めた北アフリカ出身者で、とりわけモロッコ代表に関するものであった。一方、報告された内容の13％はイスラム教徒に向けられており、宗教的・民族的アイデンティティを標的とする固定観念や排除の言説を再生産するものであった。

報告書は、メッセージの74％が標的とされた集団の尊厳を非人間化によって攻撃する内容を含み、全体の50％が露骨な暴力的表現を用い、14％が直接的な攻撃を呼びかけていたことを明らかにした。これらはデジタル空間におけるヘイトスピーチの高まりを示す危険な兆候である。

監視機関は、言説の40％が移民や外国にルーツを持つ人々を社会にとっての「重荷」や「後進」と表現し、そのうち15％はこうした市民をスペイン領土から追放するよう呼びかけていたと指摘した。これはスポーツに対する批判の域を超え、直接的な人種差別扇動に至る排除の言説である。