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ノルウェー人FWエルリング・ハーランドが、所属クラブのマンチェスター・シティを離れる将来について真剣に考え始めている。

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ハーランドはイングランドで難しいシーズンを送っている。チャンピオンズリーグのナポリ戦も引き分けに終わり、チームが依然として本来の調子を取り戻せていないことが改めて浮き彫りとなった。

スポーツ面での問題に加え、マンチェスター・シティは財務規定違反による処分の脅威にさらされている。この状況は、ハーランドのエティハド・スタジアムからの退団を後押しする可能性がある。

スペイン紙『エル・ナシオナル』によると、こうした状況のなか、バルセロナはハーランドにとって最も魅力的な移籍先の一つとして浮上しているという。ハーランドは2027年夏に環境の変化を求める可能性がある。

ナポリとの引き分けは、マンチェスター・シティが抱える苦境を露呈した。チームは2度にわたってビハインドを追いかける展開を強いられ、終盤にラヤン・シェルキが決めたゴールでなんとか勝ち点1を拾うにとどまった。

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ハーランドはまたも無得点に終わり、チームは不安な結果が続いている。公式戦直近5試合でわずか1勝しか挙げられていない。

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もっとも、マンチェスター・シティの問題は結果だけにとどまらない。プレミアリーグの独立委員会は、クラブが多数の財務規定違反を犯したと認定しており、適切な処分はまだ決まっていない。

考えられる処分の中には大幅な勝ち点剥奪も含まれており、これはクラブのトップディビジョン残留すら脅かしかねない。

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ハーランドにとって、このシナリオは計画を一変させる可能性がある。ノルウェー人FWはマンチェスター・シティと2034年まで契約を結んでおり、依然としてチームの攻撃の大黒柱だ。しかし、極めて厳しい処分が下されれば、自身の将来をめぐる議論が始まる可能性がある。

26歳のハーランドには、チャンピオンズリーグや欧州の主要タイトル獲得を争える競争力のあるプロジェクトが必要だ。

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ハーランドにとって理想的な移籍先、バルセロナ

カタルーニャのクラブは以前から、このノルウェー人FWの獲得の可能性を検討している。加入が実現すれば、ハンス・フリック監督は世界屈指の点取り屋を手にし、ラミン・ヤマルとの傑出した攻撃コンビを形成できることになる。

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スペイン人ウイングのチャンスメイク能力は、ノルウェー人FWが持つパワーと得点力と完璧に噛み合う。

マンチェスター・シティが最終的に重い処分を受けることになれば、2027年夏は取引をまとめる好機となるかもしれない。

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とはいえ、バルセロナは巨額の資金を要する取引に対応しなければならないうえ、イングランドのクラブにストライカーを手放すよう説得する必要もある。

ハーランドはバルサのスポーツプロジェクトの魅力を理解しており、現在置かれている状況の難しさが、この選択肢に近づける要因になるかもしれない。ただし、現時点では公に退団を申し出てはいない。

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マンチェスター・シティに対する処分の行方が、このノルウェー人FWに本当に移籍の扉が開かれるかどうかを決める決定的な要因となるだろう。