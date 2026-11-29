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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督は、ラ・リーガ第14節で本日日曜日、リアソールで行われるデポルティボ・ラ・コルーニャ戦の先発メンバーを発表した。

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フリック監督の選考で最も目を引いたのはラミン・ヤマルの復帰だ。ヤマルは右足首に違和感を覚えたため、チャンピオンズリーグのサバー戦を欠場していたが、コンディションを取り戻し、ドイツ人指揮官の構想に戻ってきた。

本日の試合に臨むバルセロナの先発メンバーは以下の通り。

GK：ジョアン・ガルシア

DF：エリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロ

MF：フレンキー・デ・ヨング、ペドリ、ダニ・オルモ

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FW：ラミン・ヤマル、ハフィーニャ、アンソニー・ゴードン

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前回の欧州カップ戦を欠場したヤマルが先発に名を連ね、再びカタルーニャのクラブの右サイドを担う。フリック監督は、ドリブルやラストパス、そして相手守備陣に対してバルセロナに新たな打開策をもたらす攻撃的な動きによって、違いを生み出すヤマルの能力に期待を寄せている。

ヤマルの復帰はバルセロナにとって大きな意味を持つ。とりわけ、足首に違和感を覚えたことを受け、コーチングスタッフは前節で無理をさせない判断を下していた。その後、ヤマルは問題を乗り越え、再び出場可能な状態となった。

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また、今回のバルセロナのメンバーには複数の復帰組が名を連ねた。その筆頭がMFロドリ・エルナンデスとDFアンドレアス・クリステンセンで、両選手はメディカル面でのゴーサインを得たが、ベンチスタートとなる。さらに、フランス人DFジュール・クンデと若手MFガビもベンチ入りした。

ベンチにはそのほか、ヴォイチェフ・シュチェスニー、ドミニク・リヴァコヴィッチ、アレックス・カンポス、ブライアン・ファリニャス、オリアン・ゴレン、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズスが控える。

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一方、本日の試合では、フェルミン・ロペスが出場停止、アレハンドロ・バルデ、マルク・ベルナル、シャビ・エスパルト、ルーニー・バルジが負傷のため欠場する。

カタルーニャのクラブは、ラ・リーガ首位の座を固めるべく勝ち点3を狙ってこの試合に臨む。レアル・マドリーがデポルティボ・アラベスに1-2で敗れて足踏みしたため、リアソールで勝利を収めれば、バルセロナは2位との差を広げるチャンスを手にすることになる。

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この試合は、バルセロナにとって8年ぶりのリアソール訪問となる。また、11月29日のクラブ創立127周年と重なることから、ブラウグラナのサポーターにとっても特別な意味を持つ一戦となる。