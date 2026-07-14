スペイン代表のラミン・ヤマルは、フランスを破りW杯決勝に進めるとの絶対的な自信を示した。欧州選手権を制した「ラ・ロハ」は誰にも恐れを抱いていないと強調した。

19歳の誕生日を迎えた月曜日の会見では、直近2試合でフランスに勝利したことを挙げ、「フランスが恐れる相手がいるとすれば、それは我々だ。どうなるかは分からないが、我々は恐れていない」と語った。

このコメントは、ベルギー戦後の発言について繰り返し問われたことへの回答だった。その発言はフランス代表陣営で大きな反響を呼び、ヤマルはフランス人DFジュール・コンデがコメントしたことも把握していると明かした。

ヤマルは冷静にこう付け加えた。「フランスを恐れているかと聞かれたが、私は『いいえ』と答えた。我々は欧州王者だ。コンディが言ったように、これがサッカーであり、それ以上でも以下でもない」。そして、プレッシャーを感じることなく、自身のキャリアにおいて「最も重要な試合」に臨む準備ができていると強調した。

大会6試合で1得点のみだが、彼はパフォーマンス低下を否定し、「大会ごとに状況は違う。自分の力は分かっているし、心配していない。明日は素晴らしい日になると信じている」と語った。

最後にヤマルは挑戦的な口調で「もちろん、自分は世界王者になれると信じている。難しいことだが、2010年の時と同じように、僕たちは皆、自分たちを王者だと見なしている。なぜそうならないというのか？」と語り、シャビやイニエスタの世代の偉業を再現したいというスペイン新世代の野心を示した。

スペイン対フランスの準決勝は本日夕方にキックオフ。世界中のサッカーファンが注目する一戦だ。