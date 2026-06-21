ヤマルがサウジアラビア戦でスペイン代表に復帰。ドニスは新戦術で対抗する。

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督と、サウジアラビア代表のジョルゴス・ドニス監督（ギリシャ）は、2026年ワールドカップでの両チーム対戦に向けた公式メンバーを発表した。

サウジアラビア代表は本日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでスペイン代表とグループステージ第2戦を戦う。

デ・ラ・フエンテ監督は、第1節カーボベルデ戦（0-0）でベンチスタートだったラミン・ヤマルを先発に復帰させる。

また、バルセロナのダニー・オルモ、アレックス・バイーナ、FWミケル・オイアルサバルも先発に名を連ねた。

スペイン代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：オナイ・シモン

DF：ペドロ・ポロ、パウ・ كوبارسي、エメリク・ラポルト、マルク・ククレジャ

中盤：ロドリ、ダニー・オルモ、ペドリ

フォワード：ラミン・ヤマル、ミケル・オイアルサバル、アレックス・バイーナ

対するドニス監督は守備を固め、センターバックを3人体制（アブドゥルイラ・アル＝オマリ、ハッサン・テンブクティ、アリ・ラジャミ）で臨む。

中盤はアブドゥッラー・アル＝カイブリー、ナセル・アル＝ドスリー、ムサブ・アル＝ジュワイールで構成し、攻撃陣にはサレム・アル＝ドスリーとフラース・アル＝ブライカンの2人を起用した。

サウジアラビア代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：ムハンマド・アル・オワイス

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル＝オマリ、アリ・ラジャミ、ハッサン・テンベクティ、ムタブ・アル＝ハルビ

中盤：ムサブ・アル・ジュワイール、アブドゥッラー・アル・カイブリー、ナセル・アル・ドスリー

フォワード：フラース・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリ

両チームとも勝ち点1で臨む。第1節でサウジアラビアはウルグアイと1-1、スペインはカーボベルデと0-0で引き分けた。

両チームがワールドカップで対戦したのは2006年大会の1度のみで、当時はグループリーグでスペインが1-0で勝利した。