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ニューカッスル・ユナイテッドを率いるドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが、サウジアラビアのアル・アハリ時代に共に過ごしたイングランド人FWアイヴァン・トニーの名前を、冬の移籍市場をめぐる憶測の中心に再び浮上させた。アル・アハリで指導したストライカーについて語ったものの、プレミアリーグ復帰の可能性については明確な答えを示さなかった。

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ヤイスレ監督の発言は、日曜日に予定されているプレミアリーグのブライトン戦を前にした記者会見で飛び出したものだ。ニューカッスルが来年1月にアル・アハリのストライカー獲得に関心を寄せているかとの質問を受けた。

ドイツ人指揮官はトニーの能力を高く評価していることを否定しなかったが、クラブによる交渉や正式な動きの存在を認めることは避け、イングランド人FWを称賛するにとどめた。「イヴァンは素晴らしいフットボーラーだ。以前一緒に仕事をしたし、彼はたくさんのゴールを決めた。だが、こうした噂についてコメントするつもりはない」

この返答によって、ヤイスレ監督はトニーの将来をめぐる憶測を残す形となった。とりわけ、アル・アハリでの師弟関係を通じて、指揮官は選手の能力を熟知している。トニーは、ヤイスレ監督がサウジアラビアのクラブを率いていた期間、攻撃陣の中心的存在の一人だった。

トニー、イングランドの注目を集める攻撃の切り札

イングランドのクラブがアイヴァン・トニーに関心を寄せている背景には、今シーズンのアル・アハリで見せている目覚ましい得点力がある。トニーはチーム屈指の攻撃の武器となり、シーズン後半戦を前に前線の補強を目指す複数のクラブの目を引いている。

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関心を示しているのはニューカッスルだけではない。このイングランド人FWには、マンチェスター・ユナイテッド、クリスタル・パレス、トッテナム・ホットスパーも関心を寄せているとされ、次の冬の移籍市場でのプレミアリーグ復帰の可能性が取り沙汰されている。

トニーはブレントフォードで成功を収めた後、2024年夏にアル・アハリへ移籍した。同クラブでは屈指の外国人選手としてアジアでのタイトル獲得に貢献し、2025年と2026年にAFCチャンピオンズリーグ・エリートを2連覇したほか、サウジ・スーパーカップも制している。

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圧倒的な数字とアル・アハリとの長期契約

30歳のストライカーは、ゴールを量産する充実の時期を過ごしている。『Transfermarkt』のデータによれば、今シーズンはアル・アハリで公式戦17試合に出場し、16ゴール4アシストを記録している。

この数字はトニーの市場価値をさらに高めている。とりわけ得点とチャンスメイクを両立できる能力は、同リーグでの経験を持つストライカーを求めるイングランドのクラブにとって、魅力的な選択肢となる要素だ。

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イングランド復帰が噂される一方で、選手の将来を左右する鍵を握るのはアル・アハリの姿勢だ。トニーは2028年6月まで同クラブと契約を結んでおり、獲得に動くにはアル・アハリ首脳陣の明確な判断が必要となる。

ヤイスレ監督の称賛と関心を寄せるクラブの多さを考えれば、冬の移籍市場でトニーの名前が大きく取り上げられることは間違いなさそうだ。ただ、ニューカッスル指揮官の発言は今のところ選手への称賛と噂へのコメント拒否にとどまっており、実際の交渉の存在を認めたわけではない。