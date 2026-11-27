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アル・ヒラルの元会長ムハンマド・ビン・ファイサル王子が、現在ニューカッスル・ユナイテッドを率いるドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレとの過去の監督就任交渉の舞台裏を明かした。同氏によれば、ヤイスレは有力な候補の一人だったが、クラブ首脳陣はポルトガル人のジョルジェ・ジェズスとの合意を決めたという。

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ムハンマド・ビン・ファイサル王子はプラットフォーム「スマニーヤ・スポーツ」のポッドキャスト「アラ・バヤード」に出演し、ヤイスレの指導哲学に感銘を受けたと語った。選手を成長させ、強いチームを作り上げられる監督になり得る人物だと見ていたため、アル・ヒラル首脳陣に対して獲得の機会を逃さないよう進言したという。

ヤイスレがアル・ヒラルを選んだ理由とは

元会長はこのドイツ人指揮官に、なぜアル・ヒラルを率いたいのかを尋ねたという。ヤイスレの答えは、プレッシャーの中で働くことが大好きで、大きなファン基盤を持つクラブを探しているというものだった。そして、その条件はアル・ヒラルにそろっていた。

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ムハンマド・ビン・ファイサル王子は、ヤイスレ獲得の可能性は現実的なものだったと指摘した。自身はその戦術的な能力と選手を成長させる力に強い確信を抱いていたが、アル・ヒラル首脳陣の中には若さを理由に慎重な声があり、それが合意の行方に影響したという。

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ジェズスで獲得の扉は閉ざされた

ムハンマド・ビン・ファイサル王子によれば、アル・ヒラル首脳陣はすでにポルトガル人のジョルジェ・ジェズスとの合意を固めており、これによって当時のヤイスレ獲得の可能性は事実上消滅した。

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アル・ヒラルがジェズスに決めた後も、ムハンマド・ビン・ファイサル王子はヤイスレの能力を確信し続け、このドイツ人指揮官をアル・アハリ首脳陣に推薦した。こうしてヤイスレは2023年夏にジッダのクラブで挑戦をスタートさせ、指導者キャリアの中でも屈指の実績を残すことになる。

ヤイスレ、アル・アハリでの成功でアル・ヒラルの懸念に答える

数字を見れば、このドイツ人指揮官がアル・アハリで残した仕事の大きさがわかる。ニューカッスル・ユナイテッドが2026年8月に同監督の就任を発表した際に公表したデータによると、ヤイスレは公式戦123試合でチームを率いて90勝を挙げ、勝率は65.22%に達した。

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ロシュン・リーグでは、1年目にアル・アハリを3位、2年目を5位に導いた。そして2025-2026シーズンには国内外で大きな成果を挙げてキャリアを締めくくった。サウジ・スーパーカップを制したうえ、前シーズンに初優勝を果たしたAFCチャンピオンズリーグエリートでも連覇を成し遂げたのだ。

こうしてヤイスレは、アル・アハリを2季連続でアジアの頂点に返り咲かせてクラブを去った。近年のクラブ史に足跡を残した屈指の指揮官となった後、プレミアリーグでの新たな挑戦に臨むためニューカッスル・ユナイテッドへ移った。

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これらの数字は、ムハンマド・ビン・ファイサル王子の発言にさらなる重みを与えている。アル・ヒラル首脳陣が若さを懸念した指揮官は、アル・ヒラルの監督の座ではなくジッダのクラブを選び、その後アル・アハリを大きな栄光へと導いたのである。