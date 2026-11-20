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現在アル・アハリに所属するイングランド人ストライカー、アイヴァン・トニーのかつての指揮官が、今後同選手をプレミアリーグに呼び戻す計画を練っている。トニーがイングランドを離れてから、約2年半が経過している。

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アイヴァン・トニーは2024年夏、ブレントフォードからアル・アハリへ移籍し、プレミアリーグを去った。当時の報道によれば、移籍金は約4200万ユーロに上ったという。

英紙『タイムズ』によると、クリスタル・パレスがこのイングランド人ストライカーの獲得に関心を示す最新のクラブとなった。同クラブは同ポジションに新戦力を必要としているという。

同紙は、この関心がデンマーク人指揮官トーマス・フランクの就任と時を同じくしていると説明。フランクはフランス人指揮官ピエール・サージュの後任として、今後このロンドンのクラブを率いることになる。

フランクはトニーと強い関係で結ばれている。2020年から2024年までの丸4年間、ブレントフォードで同選手を指導しており、トニーはその後、2024年夏にアル・アハリへ移籍した。

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デンマーク人指揮官は、プレミアリーグからの降格を回避するため、先の冬の移籍市場でチームを大幅に補強したい考えだ。チームは2勝1分け7敗の勝ち点7にとどまり、最下位の20位に沈んでいる。

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一方のトニーも、近い将来のプレミアリーグ復帰に前向きだ。特に、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表に定着したいという思いがある。

トニーにはこれまでも、プレミアリーグの複数クラブへの移籍が取り沙汰されてきた。その筆頭がニューカッスル・ユナイテッドだ。同クラブを率いるのは、アル・アハリで2年間トニーを指導したドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレである。

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さらに、30歳のストライカーにはマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂も浮上している。ユナイテッドは前線の新戦力を探しているが、イングランド人のマイケル・キャリックの後任としてアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが就任したことで、先行きは不透明となっている。

トニーはイングランドサッカー界で豊富なキャリアを持ち、ニューカッスル・ユナイテッド、ウィガン・アスレティック、バーンズリーなど、さまざまなカテゴリーの多くのクラブでプレーしてきた。

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なかでも最も輝いたのは、2020年に始まったブレントフォードでのトーマス・フランクとの時間だ。トニーはチャンピオンシップ（イングランド2部）で得点王に輝き、チームをプレミアリーグ昇格に導いた。

トニーはブレントフォードで最初の3シーズンは際立ったパフォーマンスを見せたが、4年目はキャリア最悪の1年となった。ドーピング違反が認められ、当時8カ月間の出場停止処分を受けたのだ。

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2024年夏にアル・アハリへ移籍すると、トニーは再び輝きを取り戻した。チームをAFCチャンピオンズリーグエリート2連覇に導き、アル・アハリにとっては同大会初のタイトル獲得となった。

また、トニーは過去2シーズン、サウジリーグの得点ランキングでいずれも2位に入った。1シーズン目は23ゴールを挙げ、アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドに2ゴール差。2シーズン目は32ゴールを記録し、アル・カーディシーヤのスターであるメキシコ人のフリアン・キニョネスに1ゴール差だった。

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なお、トニーは今シーズンのロシュン・サウジリーグでここまで13ゴールを挙げて得点ランキング首位に立っており、ロナウド、そしてアル・カーディシーヤのオランダ人MFティジャニ・ラインデルスに5ゴール差をつけている。