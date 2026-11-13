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モーリス・スタインがADOデン・ハーグの新監督に就任した。52歳の指揮官は金曜日、選手と監督として過去に所属した同クラブと2028年半ばまでの契約を結んだ。

スタインはADOのユースとトップチームでプレーし、その後はユース監督とトップチームの監督を務めた。ADOではちょうど100試合で指揮を執っている。ハーグ出身のスタインはその後、VVVフェンロ、アヤックス、スパルタ・ロッテルダムなどで監督を務めた。

経験豊富なスタインは昨夏にスパルタを離れて以来、無所属だった。そのため、成績不振を理由にロビン・ピーターを先ごろ解任したADOに就任できる状況にあった。

フットボールディレクターのスティーブン・ガンは「モーリスを迎えることで、クラブを誰よりも熟知し、ADOデン・ハーグが街とサポーターにとってどのような存在かを理解している経験豊富な監督を得た」と語った。「彼はスパルタで、チームを降格から救い、その後さらに成長させられることをすでに証明している」

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ガンはさらに「彼は選手たちの力を最大限に引き出す方法を知っている。その手腕は、エールディヴィジ残留という目標をともに達成するための良い土台になると考えている」と付け加えた。

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ADOはまた、ジェイ・ドリーセンとレヴィ・シュヴィッベがスタインのアシスタントを務めると発表した。新監督は早速仕事に取りかかることになる。11月22日にはアヤックスとのアウェー戦が控えているためだ。

ハーグのクラブは現在、フリーデンロテリー・エールディヴィジで17位につけている。先週はホームでスパルタを3-1で下し、最下位ウィレムIIとの勝ち点差を5に広げた。

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ADOは冬季中断前にエールディヴィジであと5試合を戦う。デン・ハーグでFCユトレヒトとエクセルシオールを迎え、NECとウィレムIIとはアウェーで対戦する。