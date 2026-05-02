「モーリス・ステインとマルティンス・インディの激しい口論」

スパルタ・ロッテルダムでモーリス・ステイン監督とキャプテンブルーノ・マルティンス・インディが衝突し、チーム内は緊迫している。事情に詳しいヒューゴ・ボスト氏によると、最近ロッカールームで激しい口論があったという。

ボスト氏はESPNの番組『De Eretribune』でこう明かした。「廊下でクラブの内部を知る人と話したら、『残念だ。マルティンス・インディとステインが揉めているなんて』と言っていた」。

同氏は「ロッカールームでちょっとしたトラブルがあったようだ」と続けた。

インディは今季不動の主将だったが、4月5日のNAC戦でハーフタイムに突如交代。その後のPSV戦、テルスター戦ではベンチスタートとなった。PSV戦後、ステインはこれを「戦術的選択」と説明した。

キンテロの出場停止（テルスター戦）でもインディは起用されず、代わりに若手のヴィアネッロが起用された。

ボルスト氏は「マルティンス・インディがいた時は10試合無失点だった。今季スパルタで最も活躍した選手の一人だ」と指摘する。

一方、スパルタは直近10試合で1勝のみ。ボルストは「残念だ。もっとできるはずだった」とチーム状況にも疑問を投げかけた。