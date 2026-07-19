モーリス・ステインが選手を厳しく叱責。即座に最高額の罰金が科された。

トレーナーごとに独自のルールがある。モーリス・ステイン氏は番組『デ・オランジェゾマー』で、指導者として最高額の罰金を科す場合について語った。

土曜の番組にゲスト出演した副審アンジェロ・ブーンマン氏は、罵倒語として「がん」を使う行為をなくす活動を紹介した。妻アンジェリークと息子デヴァノをこの病で亡くした彼は、「Stop Schelden Met KK」財団を通じてバス・ナイハウス氏らと、この病名を罵倒語として使うことを減らす努力を続けている。

「誰もが『がん』という言葉を、何でもないことのように使っている」とブーンマン氏は述べ、特に若者たちがこの言葉とどう向き合っているかを説明した。「私たちの使命は、人々に自分が実際に何を言っているのかを自覚してもらうことだ。それが深刻な病気であり、どのような結果をもたらし得るかを理解した上で、それでもなおその言葉を使うと決めたのなら、それは結局のところ自分自身の責任だ。」

ADOデン・ハーグで指導者を始めたステインは、デン・ハーグでは「がん」が罵倒語としてよく使われると明かした。観客席だけでなくユースチームでも耳にしたといい、「本当に腹が立った」と語った。

さらにステインは、ブーンマンの切実な体験にも言及。「誰もがいつか身近な人に病が訪れる。アンジェロの場合は2度もだ。本当に恐ろしい」。

そこでステインは、監督としてキャリアの早い時期から、その言葉を使う選手には最高額の罰金を科すと宣言した。「ピッチでもロッカールームでも、私が聞いたら即罰金だ。そんなことは許されない」

欠席したヘレーネ・ヘンドリクスに代わって登場したトーマス・ファン・フローニンゲンは「実際に罰金を科したことはあるのか」と尋ねた。ステインは「いいえ、一度もありません。若い選手たちでしたが、この方法で言葉を使わないよう自覚させることができました」と結んだ。



