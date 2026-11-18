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イプスウィッチ・タウンで存在感を示すフリオ・エンシソ。元イプスウィッチのダレン・ベントがGOALに対し、モーガン・ギブス＝ホワイトに似た資質を持つ司令塔が「チャンピオンズリーグ出場クラブ」への移籍を考える前に必要なことを語った。パラグアイ代表MFは、頂点へと続く道を歩んでいるとみられている。

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ブライトンでのプレーとサフォークでの2度の在籍

南米出身の司令塔はまだ22歳で、今のところ頂点への道のりは長い。それでも若くして多くの経験を積んできた。ブライトンに加入する前には、母国のリベルタで トップチームデビューを果たしている 。

ブライトンでは創造性を発揮したが、2024-25シーズンにポートマン・ロードへ期限付き移籍した後、 ストラスブールへの完全移籍が実現した 。フランスで過ごしたのはわずか1シーズンで、その後、移籍金2600万ポンド（3400万ドル）でサフォークに戻った。

エンシソは今季ここまで2得点、2アシストを記録しているが、得点やアシスト以上の貢献をチームにもたらしている。ゲイリー・オニール監督のチームを機能させる存在であり、はるかに上位のクラブでも違和感なくプレーできるだろう。

欧州の強豪への加入は運命づけられているのか？

イプスウィッチが今季を何位で終えようとも、2027年にそうした移籍が起こり得るか。イプスウィッチの下部組織出身で、MrQ Live Casinoとの提携のもと取材に応じたベントは、GOALにこう語った。「可能性はある。ただ、もう少し安定したプレーを見たい。

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「彼は以前も期限付き移籍でイプスウィッチにしばらく在籍していた。戻ってきた今季も、再び素晴らしいプレーを見せている。現時点では本当に好調だと思う。移籍先ではあまり出場できず、結局イプスウィッチに戻ってきたわけだ。

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「イプスウィッチが何とか残留できれば、そして私は残留できると強く信じているが、彼はあと数シーズン残って安定感を身につけられる。プレミアリーグで毎週プレーし、サポーターにもチームメイトにも愛されていると実感できる。

「数シーズンにわたって継続的にプレーし、安定感を身につければ、彼はまだ若いのだから、チャンピオンズリーグに出場するようなビッグクラブへの大型移籍の話も来るだろう。ただ今は安定感をつかみ、数シーズンにわたって毎週プレーする意欲とハングリーさを示すことだ。そうすれば、移籍の機会はいつでも訪れる」

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新世代の司令塔型10番

エンシソは、ボールが自分のところに来た時だけ関心を示すような、典型的な自由奔放な司令塔ではない。パラグアイ代表選手はチームのために走り、苦しい場面でも力を尽くす。これは ノッティンガム・フォレストとイングランド代表で活躍するギブス＝ホワイト によく似ている。

この比較とイプスウィッチの才能豊かな10番の資質について問われると、ベントは続けた。「モーガン・ギブス＝ホワイトはまさにその好例だ。以前は10番タイプで、守備面ではそれほど貢献していなかったかもしれない。ボールを受け、技巧を発揮し、何かを起こせる選手だった。

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「でも、その通りだ。新世代の10番は、守備では持ち場を離れてでもチームのために懸命に働こうとする。そしてボールを持てばチームを前へと押し上げる。エンシソも間違いなく、そういうレベルの10番だと思う。

「ただ、先ほど言ったように、安定感も示せればという話だ。能力も才能もあることは分かっている。問題は、それをすべて発揮できるかどうか。そして毎週、安定してやり続けられるかどうかだ。私は彼ならできると確信している」

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パラグアイ代表選手は長期契約を締結済み

エンシソは2度目のイプスウィッチ加入時に5年契約を結び、契約期間は2031年までとなっている。イプスウィッチが近いうちに売却を検討する必要は、明らかにない。

イプスウィッチは 今回のトップリーグでのシーズンをまずまずの形でスタートさせた 。今季は10試合で勝ち点11を獲得して14位につけており、代表ウィーク明けの土曜日にはトッテナムとのアウェー戦に臨む。