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モーガン・ギブス＝ホワイトは2027年、イングランド代表の同僚ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンで共演するのか。ディートマー・ハマン氏が『GOAL』に、ブンデスリーガ王者がノッティンガム・フォレストの創造性豊かな司令塔に関心を寄せることが理にかなう理由を語った。現在10番を背負うジャマル・ムシアラは、ここ18カ月間、苦しい時期を過ごしている。

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適任者には大金を投じるバイエルン

欧州と世界のサッカー界における地位を踏まえ、バイエルンは試合の流れを変えられる一流選手を常に探している。歴史的には、移籍交渉でクラブの名声が有利に働くことも多く、最高額級の移籍金を支払う姿勢は見せてこなかった。

だが近年は財布のひもを少し緩め、2023年夏には元トッテナムFWハリー・ケインの獲得に 1億ユーロ（約8400万ポンド／1億1000万ドル）を投じた 。コロンビア代表FWルイス・ディアスをリヴァプールから引き抜く際には約7000万ユーロ（約5900万ポンド／7700万ドル）、独特の才能を持つフランス代表ウインガー、マイケル・オリーズには5300万ユーロ（約4400万ポンド／5800万ドル）を投じている。

これらの移籍はいずれも、費用に見合う 価値 をもたらした。オリーズは驚異的なアシスト数を記録し、ディアスはサイドで精力的に走る。一方、162試合で156ゴールを挙げたケインは バロンドール受賞者となった 。

評価を高めたイングランド代表ギブス＝ホワイト

それでも、バイエルンには常に改善の余地があり、新たな創造性をもたらす選手を迎える可能性が指摘されている。2026年夏には、ギブス＝ホワイトが獲得候補に挙がっているとの憶測が流れた。

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ギブス＝ホワイトはフォレストで中心的存在となり、定期的にキャプテンマークを巻いている。また、 イングランド代表で10キャップを記録 した。巧みなプレーを数多く見せる一方、奔放なだけの10番ではなく、 チームのために献身的に働くこともできる 。

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ギブス＝ホワイト獲得はバイエルンにとって理にかなうか？

では、ギブス＝ホワイトはケインとともにプレーする補強として賢明な選択だろうか。元バイエルンMFのディートマー・ハマン氏は、Lottoland Live Casinoの提供による取材で、この質問に『GOAL』へこう答えた。「前線については、状況を見極める必要がある。

「当然、ムシアラはケガで離脱しているし、健康上の問題も抱えている。［イスマエル・］サイバリはクラブに加入したが、出だしはあまり良くなく、今はケガをしている。だから、前線、あるいは攻撃的なポジションでは、来夏に何か手を打たなければならないと思う。

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「ギブス＝ホワイトが獲得候補に入っていても驚かない。候補は彼だけではないだろう。私がフォレストのファンなら、自分たちの選手に関心が集まるのは、ある意味でうれしい。それだけ良い選手だということだからね。

「彼はフォレストでとても落ち着いているように見える。あそこでキャリアを再び輝かせ、非常に良いプレーをしているからだ。移籍は理にかなうが、ギブス＝ホワイトがミュンヘンに来るまでには、まだ長い道のりがあると思う」

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健康上の問題に苦しむムシアラ

バイエルンは、ムシアラが2025年のFIFAクラブワールドカップで足首に重傷を負い、さらにプレシーズンのRBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦では 神経系の問題で倒れた ことを受け、選択肢を検討している。

23歳のムシアラは、しばらく本来の状態ではない。ドイツ代表MFの現状を問われたハマン氏はこう語った。「2025年2月に契約を結んでからだ。昨年、18カ月前のことだ。3月か4月、アウクスブルクとのアウェー戦で筋肉を痛めたのを覚えている。その後、クラブワールドカップに戻ってきたが、パリとの試合でひどいケガを負った。それ以来、本来の状態に戻っていない。

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「約10カ月前の1月に復帰した。その後は当然、健康上の問題もあった。この18カ月間、さまざまな理由で本来の彼ではなかった。

「クラブの人たちは、彼が抱える神経系の問題は今では管理できていると言っている。だが、約8週間前にまた筋肉を痛め、それ以来、姿を見ていない。代表ウィーク明けには、少しでも彼のプレーを見られることを願っている。サイバリが離脱し、［セルジュ・］ニャブリもケガをしているので、クリスマスまでは彼が必要になると思う」

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2027年に向けて補強計画を練るバイエルン

ムシアラの今季のバイエルンでの出場はわずか4試合で、最後にプレーしたのは9月18日のウニオン・ベルリン戦での7-0の勝利だった。それでも、年末、そして1月の移籍市場にかけて 役割を果たすはずだ 。

その時点、そして来夏に何が起こるかは、まだ分からない。ギブス＝ホワイトは 2028年までフォレストと契約を結んでいる が、 欧州各地から多くの関心を集める とみられている。