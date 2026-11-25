共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アジアのチャンピオンズリーグで、シモーネ・インザーギ監督率いるアル・ヒラルは2点のリードを追いつかれ、引き分けた。セリエAでインテルがベルガモでアタランタと対戦した時と同様に、ウズベキスタンのネフチ・ファルゴナの本拠地で、ワトキンスとマルティネッリのゴールによる先行後、イスモイロフのゴールとアクチチェクのオウンゴールで追いつかれた。

同じ大会では、もう一つのサウジアラビア勢であるアル・ナスルが、イタリア人DFアレッシオ・ロマニョーリの所属するカタールのアル・サッドをホームで2－1で下した。ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドとジョアン・フェリックスがゴールを挙げた。

CR7はPKで先制点を決め、プロ通算得点を987に伸ばした。通算1000ゴールまであと13得点だ。その後、追加点を決めたかに見えたが、VARによってオフサイドと判定され、得点は取り消された。

スペイン人指揮官のペップ・グアルディオラ監督は、元ブラジル代表FWのロマーリオにこう語った。「ポルトガルサッカー連盟はクリスティアーノ・ロナウドが代表でのキャリアを尊厳を持って終えられるようにすべきだ。ふさわしい別れを実現するため、双方が努力しなければならない。こんなに悪い形で終わってはならない。彼はポルトガルと将来の世代にとって、あまりにも重要な存在だった。並外れた選手なのだから、この状況は必ず解決しなければならない。同胞の愛情を感じられるよう、彼には称賛の場がふさわしい。これほど長く、成功に満ちたキャリアを、たった一つの行き違いだけで判断することはできない。マルディーニやメッシのような歴史に残る選手たちについても同じだ」

広告 広告

ミランの元監督、ヴィンチェンツォ・モンテッラは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで語った。「子どもの頃はスター選手がそろったミランを応援し、マルコ・ファン・バステンに夢中だった。シルヴィオ・ベルルスコーニは紳士だった。もっとも、しばしば口を出して選択を方向づけたがった。バロンドール受賞者がいるチームに慣れていたが、私たちには一人もいなかった。だから冗談で、そういう選手を一人買ってくれたら、私も攻撃的なサッカーをすると言っていたよ」

Related Topics

次の試合 OLY UEFAヨーロッパリーグ 12:45 MIL 視聴する

「翌夏は、幹部のファッソーネが補強のたびに言っていたように、形式的なことばかりだった。ボヌッチとチャルハノールは加入したが、結果はついてこなかった。何がうまくいかなかったのか？ そんな表現があったことさえ覚えていなかった。具体的なメッセージというより、広告のスローガンのように感じた。前年にはユヴェントスをPK戦で破り、イタリア・スーパーカップを制していた」



「そして翌シーズンは混乱が多かった。クラブの経営体制が変わり、新加入選手も多く、補強全体が混乱していた。常に方針が共有されていたわけではなく、私に相談すらないことも多かった。ストライカーを獲得する段階になって、予算を使い切っていたと知った。そこは補強すべきポジションの一つだったのに。カリニッチを1500万ユーロで獲得したが、それ以上のことをするのは難しかった」

広告

「それでもクリスティアーノ・ロナウドの話が出ていた？ 一度も信じなかった。ファンタジーサッカーのような話に思えたよ」