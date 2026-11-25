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アジアチャンピオンズリーグで、シモーネ・インザーギ監督率いるアル・ヒラルは2点のリードを追いつかれ、引き分けた（インテルがセリエAでアタランタとベルガモで対戦した時のように）。ウズベキスタンのネフチ・ファルゴナとのアウェー戦で、ワトキンスとマルティネッリのゴールによって先に2点を奪ったが、イスモイロフのゴールとアクチチェクのオウンゴールで追いつかれた。

同じ大会では、別のサウジアラビアのクラブであるアル・ナスルが、イタリア人DFアレッシオ・ロマニョーリの所属するカタールのアル・サッドにホームで2-1と勝利。ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドと、オーバーヘッドキックを決めたジョアン・フェリックスのゴールで勝利した。

CR7はPKで先制点を挙げ、プロとしての通算得点を987ゴールに伸ばした。1000ゴールの大台まであと13ゴールとなったが、その後に決めた自身の2点目はオフサイドによりVARで取り消された。

スペイン人指揮官のペップ・グアルディオラは、元ブラジル代表FWのロマーリオにこう語った。「ポルトガルサッカー連盟は、クリスティアーノ・ロナウドが代表でのキャリアを尊厳ある形で終えられるようにすべきだ。ふさわしい別れを実現するため、双方が努力しなければならない。こんな形で終わってはならない。彼はポルトガルと将来の世代にとって、あまりにも重要な存在だった。並外れた選手であり、この状況は必ず解決しなければならない。彼には同胞の愛情を感じられるような祝福の場がふさわしい。たった一つの行き違いだけで、これほど長く成功を収めたキャリアを判断することはできない。マルディーニやメッシといった歴史的な名選手にも同じことが言える」

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ミランの元監督ヴィンチェンツォ・モンテッラは『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで語った。「子どもの頃はスター選手がそろったミランを応援し、マルコ・ファン・バステンに夢中だった。シルヴィオ・ベルルスコーニは紳士だったが、しばしば口を出して選択を方向づけようとした。彼はバロンドール受賞者がいるチームに慣れていたが、私たちのチームにはいなかった。受賞者を1人買ってくれたら私も攻撃的なサッカーをすると、冗談で言っていたよ」

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「翌夏は、幹部のファッソーネが選手を獲得するたびに言っていた『形式的なこと』の夏だった。ボヌッチとチャルハノールが加入したが、結果は出なかった。何がうまくいかなかったのか？ その表現すら覚えていなかった。具体的なメッセージというより、広告のキャッチコピーのように思えた。前年にはユヴェントスとのPK戦を制してイタリア・スーパーカップを獲得していた」



「そして翌シーズンは大混乱だった。クラブの所有者が変わり、多くの新加入選手がいて、補強全体が混乱していた。常に意見が共有されていたわけではなく、私に相談がないことも多かった。ストライカーを獲得する段階になって、予算を使い切っていたことを知った。そこは補強が必要なポジションの一つだったのに。1500万ユーロでカリニッチを獲得したが、それ以上は難しかった」

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「それでもクリスティアーノ・ロナウドの話が出ていたのか？ 信じたことはない。ファンタカルチョのように思えた」