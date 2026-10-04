モンテッラ「自分が危うい立場にある？　筋の通らない批判には傷つくし、受け入れられない」

UEFAネーションズリーグ第4節、イタリア対トルコの一戦が、10月5日月曜日20時45分にレナト・ダッラーラで開催されるのを前に、トルコ代表の指揮官ビンチェンツォ・モンテッラ監督が会見に臨んだ。





会見でのコメントは以下の通り。









ネーションズリーグでは期待していた結果を得られていませんが、これはあなたの見解では、この代表の限界を示しているのでしょうか？

「私たちは勝ちたいですし、このレベルでも戦い、ぶつかり合いたいと思っています。3試合の大半ではしっかり勝負できていましたし、イタリア戦を除けば、結果もいくつかの時間帯では拮抗していました。私たちは意欲的で、この舞台で戦うことに好奇心を持っていますし、結果を出したいと思っています。互角に戦うだけでは十分ではありません」





ギュレル不在の中で、どのようなトルコが見られるのでしょうか？

「ギュレルを欠くことになりますし、チャルハノール、ユルディズも同様です。彼らはそれぞれのクラブでもそうであるように、私たちにとっても皆重要な選手です。ただ、これは新しい選手たちを起用し、その力を見極める機会でもあります。不在者がいても競争力のある戦いができると確信していますし、勝利を持ち帰れるように努めます」





今ではあなたが“国民的敵役ナンバーワン”のように見られている一方、ワールドカップ前には誰もがあなたを称賛していました。どう思いますか？

「サッカーの力学は分かっていますし、慣れていますし、受け入れています。受け入れられないのは、理屈に合わない批判です。一方で、建設的だと考える批判は評価しています。私たちは歴史上初めてネーションズリーグAで戦っていますし、トルコをこの到達点に導いた唯一の監督は私です。フランス戦のような、あるいはイタリア戦の後半のような競争力ある試合をしたいと思っていますが、得点を奪うのに苦しんでいます。ベルギー戦では相手エリア内に42回入っていて、これ以上私に何ができたのかと自問しました。批判には傷ついています。数日前には、トルコのセリエCでほぼ100ゴールを決めているFWを知っているかと聞かれましたが、その後で彼が32歳だと分かりました。将来性のある選手だったなら検討していたでしょうが、こうした理屈に合わない批判は私を傷つけます」