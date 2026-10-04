モンテッラ「自分が危うい立場だって？　理屈の通らない批判には傷つくし、受け入れられない」

UEFAネーションズリーグ第4節、イタリア対トルコ戦を翌日に控え、トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督が会見に臨んだ。試合は10月5日月曜日、レナート・ダッラーラで20時45分キックオフ予定となっている。





会見でのコメントは以下の通り。









ネーションズリーグでは期待した結果を得られていませんが、これはこの代表の限界を示しているとお考えですか？

「私たちは勝ちたいですし、このレベルでも競い、対峙したいと思っています。3試合の大半ではしっかり戦えていましたし、イタリア戦を除けば、いくつかの時間帯で結果も拮抗していました。私たちは意欲的で、このレベルで戦うことに好奇心を持ち、結果を出したいと望んでいます。互角に戦うだけでは十分ではありません」





ギュレル不在で、どのようなトルコが見られるのでしょうか？

「ギュレルを欠くだけでなく、チャルハノールやユルディズもいません。彼らはそれぞれのクラブでもそうであるように、私たちにとっても皆重要な選手です。ただ、これは新しい選手たちを起用し、評価する機会でもあります。不在者がいても競争力のある戦いができると確信していますし、勝利を持ち帰れるようにしたいです」





今は“最も批判の的”のように見えますが、ワールドカップ前は誰もがあなたを称賛していました。どう思いますか？

「サッカー界の力学は理解していますし、慣れていますし、受け入れています。受け入れられないのは、筋の通らない批判です。一方で、建設的だと考えるものは評価しています。私たちは歴史上初めてネーションズリーグAで戦っていますし、トルコをこの到達点に導いた唯一の監督が私です。フランス戦のような、あるいはイタリア戦後半のような競争力のある試合をしたいと思っていますが、得点することに苦しんでいます。ベルギー戦では相手エリア内に42回入りましたし、これ以上自分に何ができただろうかと自問しました。批判には傷ついています。数日前には、トルコのセリエCでほぼ100ゴールを決めたFWを知っているかと聞かれましたが、その後で彼が32歳だと分かりました。将来性のある選手だったなら検討していたでしょうが、こうした理不尽な批判はつらいです」