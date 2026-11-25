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ヴィンチェンツォ・モンテッラが、選手時代から監督時代に至る自身のキャリアを語った。

トルコ代表の元監督は『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「2002年に僕がラツィオ相手に4得点して以来、ローマの選手で1試合4得点した人はいなかった？ 僕はマレンなら5点だって取れると思う。彼は非常に優れた選手だし、ローマは良いプレーをして、楽しんでいる。もちろん、僕の4得点はダービーで、ネスタにマークされながら決めたものだ。その重みは少し違う。それはさておき、オランダ人の彼はリーグ得点王になると思う。この調子なら30得点以上も可能だ。ガスペリーニは最後までセリエA優勝を争える。僕は最後までそこにいなければならない。その先は分からない」

「ローマのユニフォームを着ていた時の一番の思い出？ ユヴェントス戦のゴールだ。僕らは0-2で負けていたが、後半に出場した僕が同点ゴールを決めた。それから、セリエA優勝の祝勝会だ。パルマ戦の翌晩、僕の家で夕食会を開いた。カペッロは招待していなかったのに、やって来た。僕がドアを開けていたら、まず建物の周りを2周させていただろう。彼とは波乱の多い関係だったし、謝るべきだと思っている。僕は何度もプロらしくない振る舞いをした。それを後悔している」

「キャリアで最もつらい思い出？ イタリアがフランスに敗れたEURO2000の決勝だ。勝利まであと数秒だった。今も痛む傷だ」

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「カッサーノ？ 彼がいるロッカールームでは、いたずらが絶えなかった。ある時は熱があるふりをした後、下着姿の医師をテラスに締め出した。あらゆるいたずらをしていた。僕は彼とまずチームメイトになり、その後はルームメイトになって、監督として指導もした」

「バロテッリ？ どう思われているかはともかく、マリオはいい人間だ。ただ、彼も気性が激しい。アダナで彼を指導し、少し衝突したこともある。2年目には復帰すべきかどうか尋ねる電話をかけてきたので、僕は家にいたほうがいいと伝えた」