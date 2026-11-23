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セリエA第12節

モンツァ対フィオレンティーナ 3-0

得点者：44分 ヴァレラ（M、PK）、51分 ヴァレラ（M）、59分 ロビンソン（M）。

セリエA第12節は、月曜夜に行われたモンツァ対フィオレンティーナで幕を閉じた。Uパワー・スタジアムではユリッチ監督率いるチームが一方的な試合を展開し、3-0で勝利した。前半終盤、元ベンフィカのグスタボ・ヴァレラが放ったシュートをフィオレンティーナのペナルティーエリア内でウライが手で触れ、与えられたPKをヴァレラが決めて先制。さらにヴァレラはペッシーナのアシストから鮮やかなヒールキックで2点目を挙げた（リーグ戦11試合で11得点）。最後はイングランド人のロビンソンが試合を締めくくるゴールを決め、モンツァは4連敗から白星を取り戻して降格圏を脱した。

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この試合の主役はグスタボ・ヴァレラだった。スタンドで見守るインテル幹部の前で、ヒールキックによる1点を含む2ゴールを決めた。ポルトガル人FWは1月の移籍市場で注目を集める存在となるだろう。インテルとナポリはいずれも選手の代理人と接触しており、欧州の多くのクラブが獲得候補に挙げている。

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ゴールと主な場面：

86分 ベトが再びヘディングでゴールに迫る。ティアムが反応できなかったが、ボールはポストに当たった。

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68分： 途中出場したばかりのベトがヘディングでゴールに迫るも、ボールは枠を外れた。

61分： フィオレンティーナがペッレグリーノのシュートでゴールに迫る。ティアムはアルゼンチン人FWのシュートを防ぎ、続くエンジエのシュートも阻止した。

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59分：モンツァが3点目：ロビンソンが右足でボレーシュート。相手選手に当たったボールがネットに収まった。

51分：モンツァが追加点：またしてもヴァレラ。ペッシーナのアシストからヒールキックで見事なゴールを決めた。

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44分：モンツァ先制、ヴァレラ！ ポルトガル人FWがデ・ヘアの逆を突いてPKを決め、リーグ戦10得点目を記録した。

43分：モンツァにPK！ ヴァレラが反転してシュートを放つと、広げたウライの腕にボールが当たった。

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試合記録：

モンツァ対フィオレンティーナ 3-0

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得点者：44分 ヴァレラ（M、PK）、51分 ヴァレラ（M）、59分 ロビンソン（M）。

モンツァ（3-4-2-1）： ティアム；クアディオ（74分からジオウコフスキ）、ゴグリチゼ、カルボーニ；ビリンデッリ（85分からルッケージ）、アキンサンミロ（74分からオンドア）、コロンボ、マンガス；ペッシーナ（85分からトゥーレ）、ロビンソン（67分からモタ）；ヴァレラ。監督：ユリッチ

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フィオレンティーナ（4-2-3-1）： デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ヴィエリー（28分からラニエリ）、ジョアン・マリオ；エンドゥール、ウライ；マスタントゥオーノ（67分からベト）、ゴンサルヴェス（46分からエンジエ）、ニョント（66分からバルデペニャス）；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ

警告：ドラグシン（F）。

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退場：

主審：ドーヴェリ

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アシスト：ペッシーナ。