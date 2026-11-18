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FIFAが最新の世界ランキングを発表した。オランダ代表は直近の代表戦期間を終えても9位を維持。モロッコはアフリカ・ネーションズカップ予選で2勝を挙げ、新たに世界5位となった。同国がこれほど高い順位につけるのは初めてだ。

オランダ代表はギリシャに7-0で勝利したが、数日後にはドイツで0-5の大敗を喫した。それでも10位のコロンビアには抜かれなかった。一方、マルク・ファン・ボメル監督率いるベルギーは8位の座をさらに固めている。

モロッコは先週、ニジェールに2度勝利し（5-1、0-1）、2027年夏のアフリカ・ネーションズカップ出場を決めた。最後の試合では、アヤックス所属の アブデラ・ウアザネ が勝負を決め、モロッコ代表史上最年少の得点者となった。

モロッコが世界ランキングでこれほど高い順位につけたことはない。北アフリカの同国は近年、2022年ワールドカップでの準決勝進出や2026年ワールドカップでの準々決勝進出など、目覚ましい成長を遂げている。

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さらに、モロッコは2025年アフリカ・ネーションズカップの優勝国とされ、2030年ワールドカップの共同開催国でもある。同大会の決勝をラバトの新しいプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムで開催することも望んでいる。

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首位は、大方の予想通りスペインだ。ただ、現世界王者は先週、イングランドを相手に 珍しく敗戦を喫した 。マドリードで2-3と敗れ、ラ・ロハは43試合ぶりに黒星を喫した。

世界選手権準優勝のアルゼンチンは暫定2位。代表の新たな背番号10に定着しそうな ニコ・パス がいる。3位はフランスで、4位のイングランドが僅差で続いている。

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FIFAはEloモデルを用いてランキングを算出する。この方式では、試合結果に基づき、各チームの現在のポイントに加算または減算を行う。

加算・減算されるポイントは、チームの相対的な強さ、試合の重要性、試合結果、予想される試合結果などによって決まる。全順位はFIFA公式サイトのこちらで確認できる。