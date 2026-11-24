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モロッコは、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガルを2026年アフリカ杯の優勝国と認めた決定を断じて受け入れていない。モロッコサッカー連盟（FRMF）は火曜日、上訴する方針を発表した。

1月18日、ラバトでサッカー界を揺るがすドラマが起きた。セネガルは手に汗握るアフリカ杯決勝でモロッコを下した。延長戦でパプ・ゲイェが決めたゴールが、この試合唯一の得点だった。

ただし、それまでには数々の物議を醸す場面があった。通常時間の終盤にセネガルのゴールが取り消され、アディショナルタイムにはモロッコにPKが与えられた。これらの判定に憤慨したセネガルの選手たちは、ピッチを去ることを決めた。

選手たちはしばらくしてロッカールームから戻り、試合を続行した。ブラヒム・ディアスは与えられたPKをパネンカで狙ったが失敗。セネガルは延長戦の末に勝利した。しかしその後、アフリカサッカー連盟（CAF）はピッチを去る行為が規則違反に当たると判断し、モロッコを優勝国とした。

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今度はセネガルがこの判断を受け入れず、CASに結論が委ねられた。CASは火曜日、セネガルが正当なアフリカ杯優勝国だと名乗れると決定した。だがモロッコサッカー連盟は現在、「仲裁手続きの公正性と信頼性」に強い疑念を示している。

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CASでこの件を担当したドイツ人仲裁人ウルリッヒ・ハースは、裁定が出る48時間前にセネガルサッカー連盟の会長アブドゥライ・ファルと接触していたという。モロッコ側はこれを疑わしい状況とみている。

さらに同連盟は、CASが国際サッカー評議会（IFAB）と国際サッカー連盟（FIFA）の規則を考慮していないと主張する。同連盟によれば、これらの規則に従うなら、アフリカ杯決勝でセネガルの選手たちがピッチを去ったことは、モロッコにタイトルを与える十分な理由になるはずだという。

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声明は「モロッコ王立サッカー連盟は、CASの裁定に上訴するため、利用可能なあらゆる法的手段を講じる意向をここに表明する」と締めくくられている。

上訴を審理するのはスイス連邦最高裁判所だが、同裁判所が事件全体を改めて審理するわけではない。CASの裁定を取り消せるのは、仲裁人の独立性が損なわれていた場合など、重大な法的または手続き上の欠陥がある場合に限られる。その点で、ハースとセネガルサッカー連盟会長の間に接触があったとされることが鍵になる可能性がある。ただし、モロッコの主張が実際に認められる可能性は低いとみられる。