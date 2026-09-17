ユネス・エブヌタリブは、今後の代表戦をドイツ代表として戦うことを正式に決断した。アイントラハト・フランクフルトのストライカーはモロッコ代表を選ぶこともできたが、極めて不確かな数カ月を経て、ドイツ代表を選択した。

23歳のエブヌタリブは、今季を素晴らしい形でスタートさせた。わずか4試合で4ゴール2アシストを記録している。この右利きのFWは2026年1月に800万ユーロでSVエルフェアスベルクから加入。同クラブでは12ゴールを挙げ、Der Dorfvereinのセンセーショナルな昇格の土台を築いていた。

モロッコ人の父とドイツ人の母を持つエブヌタリブは、負傷に苦しみ、フランクフルトでの最初の半年は期待外れに終わった。膝の不調により、1月から5月までの出場時間はわずか131分。それでも、モロッコ代表監督モハメド・ワハビにワールドカップのメンバーとして選ばれることを望んでいた。

しかし、エブヌタリブに招集は届かなかった。フランクフルトの同じアタッカーであるアユーブ・アマイムニ＝エシュグヤブや、アル・アインのスフィアン・ラヒミらとは対照的だった。「失望した」と、エブヌタリブはワールドカップ期間中に認めている。

「でも、代表監督の決断は尊重している。もしユルゲン・クロップから招集されたら受けるかって？ もちろんさ。そんなものを断れる人がいる？」

ドイツの新監督に就任したクロップは、そのチャンスを逃さず、エブヌタリブをネーションズリーグのオランダ戦（9月24日）とギリシャ戦（9月27日）に招集した。できるだけ多くの選手を実戦で見極めるため、クロップはその後のセルビア戦（10月1日）とギリシャ戦（10月4日）では、まったく新しいメンバーを選ぶことにしている。

ワハビは木曜日、エブヌタリブの決断について反応した。「ユネスのことは昨季から追っていたし、3月と6月の予備メンバーにも入っていた。彼は多くの負傷に悩まされてきた選手だ」

「彼はワールドカップに帯同する準備ができていなかった。私たちはもっと前から彼のもとを訪れ、このプロジェクトについて率直な話をしてきた。誰に対してもそうであるように、約束は何もしていない」

「彼は自分の選択をした。モロッコ代表への招集は交渉の対象ではない。勝ち取るものだ。ドイツを選んだのか？ 幸運を祈る。それでこの件は終わりだ。私たちは世界6位のチームだ」と、ワハビは語った。



