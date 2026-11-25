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アフリカ年間最優秀賞を巡る争いが最終段階に入った。アフリカサッカー連盟（CAF）は水曜日、2026年アワードの最終候補リストを発表し、最優秀クラブ賞と最優秀代表チーム賞の2部門で候補を3つに絞り込んだ。両部門とも当初は10の候補でスタートしていた。

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アフリカ最優秀クラブ賞の最終候補には、アルジェリア、モロッコ、南アフリカのクラブが名を連ねた。アルジェリアのUSMアルジェ、モロッコのASFAR、南アフリカのマメロディ・サンダウンズの3クラブだ。一方、最優秀代表チーム賞の候補にはモロッコ、セネガル、カーボベルデが選ばれた。

USMアルジェは、大陸の舞台で成功を収めたシーズンを経て最終段階に進んだ。CAFコンフェデレーションカップでは、カイロで行われた決勝でエジプトのザマレクをPK戦の末に下し、クラブ史上2度目の優勝を果たした。さらに11月8日には、CAFスーパーカップ2026でサンダウンズを3-1で破り、アルジェリアのクラブとして大陸での存在感を一層高めた。

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ASFARは、CAFチャンピオンズリーグで力強い戦いを見せて決勝に進出し、3候補の一角に食い込んだ。ただし決勝では、南アフリカのサンダウンズに2試合合計1-2で敗れ、タイトルを逃している。

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マメロディ・サンダウンズの選出は、大陸の舞台で傑出したシーズンを送ったことへの評価だ。南アフリカの同クラブは決勝でASFARを下し、クラブ史上2度目のCAFチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。

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代表チーム部門では、モロッコが候補の筆頭に挙がった。この1年もアフリカの強豪としての地位を保ち、アフリカネイションズカップで決勝に進出したほか、2026年W杯では2大会連続となるベスト8進出を果たした。2022年大会でも同じステージ、さらにその先まで勝ち進んでいた。

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セネガルは、大陸王者のタイトルとW杯での決勝トーナメント進出を両立させ、最終候補入りした。アフリカネイションズカップ2025を制し、その後スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定によってセネガルの優勝が正式に確定した。さらに2026年W杯でも決勝トーナメントに進出している。

カーボベルデの3候補入りは、2026年W杯初出場という歴史的快挙への褒賞と言える。予選を突破して本大会への出場権を獲得すると、初めての大舞台でグループステージを突破するなど強い印象を残した。この快挙は、国際舞台で経験と戦力に勝る代表チームと渡り合った同国のサッカー史において、重要な節目となった。

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アフリカサッカー連盟（CAF）は、12月2日にナイジェリアのラゴスで開催される2026年アワード授賞式で、全部門の受賞者を発表する予定だ。

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