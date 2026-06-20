モロッコ代表はグループC第2節でスコットランド代表に69分のイスマイル・サイバリのゴールで1-0勝利し、ワールドカップでのアフリカ記録を更新した。

グループステージ無敗は6試合連続（3勝3分）となり、カメルーン（1982～1990年、5試合）と セネガル（2002～2018年の5試合）が並んでいたアフリカ記録を塗り替えた。

この得点はワールドカップ史上アフリカ代表による2番目に早いゴールとなり、大会記録に名を刻んだ。2006年チェコ戦で開始68秒後に決めたガーナ代表アサモア・ジアンの記録には1秒及ばなかった。

この得点は2009年アフリカネイションズカップでスフィアン・アルウディがナミビア戦で59秒後に決めたゴール以来、17年ぶりのモロッコ代表最速ゴールとなった。

アシストのイブラヒム・ディアスは、W杯初出場2試合で2アシストを記録したアフリカ人初の選手となり、主要大会での決定力を見せつけた。

レアル・マドリードのディアスはモロッコ代表で9試合7得点（5得点2アシスト）を記録し、自身が絡んだ試合では無敗を維持している。

モロッコはグループCで勝ち点4を積み上げ首位に立ち、ブラジルとの引き分け以来、大会を順調に進めている。