モロッコ、エジプト、サウジアラビア……ワールドカップのこのラウンドで、最も注目すべきアラブのスターは誰か？

2026年ワールドカップのグループステージ第1節が終了し、大会初日から多くのエピソードやスターが生まれた。 強豪相手に善戦したアラブ勢では、勝ち点獲得の立役者が次ラウンドへの期待を高めた。

モロッコはブラジルと1-1で引き分け、サウジアラビアはウルグアイを相手に同じスコアで貴重な勝ち点を獲得、エジプトはベルギーと引き分けた。

特に注目されるのはモロッコのアイユーブ・ブアディ、サウジアラビアのムハンマド・アル・オワイス、エジプトのイマーム・アシュールで、開幕戦の「最も輝いたアラブのスター」の座は依然として予断を許さない。

アイユーブ・ブアディはブラジルを翻弄した若き選手だ。

モロッコ代表のベテラン勢は既によく知られているが、ブラジル戦で彼は新星として存在感を示した。

彼は世界屈指のブラジル代表を相手に高いパフォーマンスを発揮し、中盤で存在感を示した。

強豪ブラジル相手に堂々とボールを回し、試合のペースを握る場面も多かった。

特筆すべきは、パスやオフザボールの質だけでなく、プレッシャー下での冷静さと困難な状況での判断力だ。世界屈指のMFがそろう一戦で、彼はベテランのように振る舞った。

多くの観衆は、ブラジルと互角に戦っただけでなく、何度もボールを追いかけさせる展開を作り、中盤の支配を取り戻した「モロッコの新たな才能」について語り合った。

イマーム・アシュール……マン・オブ・ザ・マッチであり、最も美しいゴールを決めた男

スター軍団ベルギー代表との難戦では、イマーム・アシュールがエジプトを牽引した。

アル・アハリとエジプト代表の要は攻守でバランスよく働き、試合を通じて存在感を示した。

その影響は守備と攻撃の両面で止まらず、ベルギー代表GKティボ・クルトワの守るゴールにロケットのようなシュートを決め、チームに大きな勢いをもたらした。

その活躍はマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

この試合で彼は、代表チームの一員としてだけでなく、今後数年のエジプト代表を牽引するリーダーとしての存在感を示した。

モハメド・アル・オワイス……サウジアラビアを敗戦から救ったゴールキーパー

一方、モハメド・アル・オワイスは異なる形でスターへの道を歩み始めた。

ウルグアイ代表戦では、強力な攻撃陣と国際経験豊富な相手に立ち向かい、貴重な1ポイントを奪取した最大の要因となった。

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試合では9本のシュートを阻止し、うち4本はペナルティエリア内からのもの。この数字は、サウジアラビア守備陣が受けた大きな圧力を示している。彼は何度も単独でウルグアイの攻撃を止め、多くの場面で勝利した。

その価値は数だけでなくタイミングにもあった。いくつかのセーブは、試合の行方を左右する決定的な瞬間だった。

この活躍から、多くの観戦者はアル・オワイスが第1ラウンドで最も優れたアラブ人GKであり、大会全体でも現時点で最高のGKだと評価している。

「アラブのスター」の称号にふさわしいのは誰か？

この3人を比べるのは難しい。ブアディはブラジル戦で存在感を示し、モロッコ中盤の新しい才能を示した。イマーム・アシュールはベルギー戦で素晴らしいゴールとプレーで注目された。ムハンマド・アル・オワイスは、敗北寸前のサウジアラビアを救った。

モロッコの創造性、エジプトの決定力、サウジアラビアの堂々たる戦い。この大会の幕開けを見たアラブのサポーターが最終的な判定を下すだろう。彼らは、アラブにも世界最高舞台で輝ける代表とスターがいることを再証明した。