ブラジル代表GKアリソン・ベッカーは、2026年W杯開幕戦のモロッコ戦を目前に控え、リヴァプールファンに波紋を呼ぶ告白をした。

アリソンの不在は、リヴァプールの昨季を象徴する問題だった。 アリソンが負傷したため、リヴァプールファンはジョージ・ママルダシュヴィリやフレディ・ウッドマンを予想以上に起用する事態となった。病気とハムストリングの負傷で約数か月戦列を離れた。

W杯を控え、代表戦に備えて春先の試合を欠場したことを認めた。

ブラジルの老舗紙『エスタダオ』に彼は語った。「100％準備はできている。リヴァプールの試合を欠場したのは、ワールドカップに向けて万全の状態であることを確実にするための計画の一部だった」。

さらに「ワールドカップ前に休養を取ったのは、万全の状態で大会に臨みたかったからだ。重要なのは、ワールドカップでどう戦うかだ」と語った。

関連記事：ムバペがレアルの新補強について率直な意見を語る…ポグバを特別な位置に置く

関連記事：アルビロア、モウリーニョにレアルのスターへの反発を煽る

前代未聞の大胆さ！

リバプール・オフサイドは「これはアリソンに対するファン怒りを招くだろう。チームが崩壊していた数週間、ファンは彼の守備的リーダーシップの重要性を痛感していた。彼がそれを公然と認めるのは、今夏去る可能性が高まっている兆候だ」と指摘した。

同サイトは「また、これはアーネ・スロット監督が選手たちをビジョンにまとめられていない証拠だ。ユルゲン・クロップ監督の下でプレーする選手が、まして公にそんな発言をするとは想像しにくい」と結んだ。

これまでアリソンはユヴェントス移籍と噂されるが、W杯が終わるかブラジルが敗退するまでは大型移籍は難しいだろう。

アリソンがイタリアなどへ移籍した場合、リヴァプールの移籍委員会と新監督のアンドニ・イラウラが、後任にママルダシュヴィリを信頼するか、それとも新GKを獲得するかが焦点となる。